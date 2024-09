Primele declarații ale mamei drogatului care a produs accidentul la 2 Mai. Ce mărturisiri a făcut Miruna Pascu după ce a fost eliberată din pușcărie (VIDEO)

Miruna Pascu a fost eliberată din spatele gratiilor și , în urmă cu o lună. De curând, mama șoferului drogat care a produs un accident la 2 Mai și a ucis doi tineri, a făcut câteva declarații.

„Nu pot să fac niciun fel de declarații cu privire la dosar pentru că nu este normal. Tragedia pe care o trăiesc și durerea pe care o simt nu este un lucru care să fie expus, după părerea mea, în spațiul public. Din cauza asta nici nu am făcut niciun fel de declarații cu privire la victime, pentru că, consider că eu dacă aș declara ceva, ar fi o împietate față de părinții acelor copii. Consider că aceste lucruri… de la început, am greșit, trebuiau lăsate pe seama avocaților.

Nu am cum să fac declarații. Eu mai am încă un copil și nu am alte declarații.”

Miruna Pascu, plasată în arest la la domiciliu, în urmă cu o lună

Miruna Pascu, mama ucigașului drogat Vlad Pascu, a fost plasată în arest la domiciliu, decizia aparține Curţii de Apel Bucureşti. Decizia dată pe 9 noiembrie este definitivă, informează .