Prințul William a făcut dezvăluiri emoționante: „Cel mai greu an din viața mea. A fost brutal”

a povestit despre perioada dificilă prin care a trecut alături de familia sa, după ce soția sa, Kate Middleton, dar și tatăl său, Regele Charles, au fost diagnosticați cu cancer.

Prințul William a descris acest an ca fiind „brutal”

În cadrul unui interviu exclusiv pentru Sky News, la finalul turneului său din Cape Town, Prințul William a fost sincer cu privire la modul prin care a trecut de greutățile din acest an. „A fost îngrozitor. A fost probabil cel mai greu an din viața mea. Încercarea de a trece peste toate și de a menține lucrurile pe drumul cel bun a fost extrem de dificilă”. De asemenea, William a recunoscut că presiunea de a prelua o parte din îndatoririle publice ale soției și tatălui său, aflați în tratament, a reprezentat o povară în plus, conform

Acesta a povestit despre felul în care soția și tatăl său au făcut față bolii și tratamentului. William s-a declarat mândru de curajul și rezistența de care au dat dovadă. „Sunt atât de mândru de soția mea, sunt mândru de tatăl meu, pentru că au găsit puterea să meargă înainte și să-și îndeplinească îndatoririle, chiar dacă pentru noi, ca familie, a fost extrem de greu”.

Cum a fost pentru Kate Middleton tratamentul de chimioterapie

a încheiat tratamentul de chimioterapie în luna septembrie. Aceasta a împărtășit printr-un videoclip ușurarea și speranța pe care le simte acum că tratamentul s-a terminat. Diagnosticul lui Kate a fost anunțat în martie, iar vestea a venit la scurt timp după ce Regele Charles a dezvăluit și el că este tratat pentru cancer.

În mesajul său, Kate a vorbit despre perioada „incredibil de grea și înfricoșătoare” pe care a trăit-o alături de familia sa.