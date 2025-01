Programul strict al Anei Dumbravă, nr. 1 mondial la Counter Strike. Își dorește să reprezinte România la Jocurile Olimpice Electronice

Românii pot excela la orice își propun și asta a demonstrat și , cea mai bună jucătoare de din lume. La numai 25 de ani, Ana ocupă această poziție în clasament pentru al treilea an consecutiv. Însă, visul ei este să reprezinte România la Jocurile Olimpice Electronice, unde își dorește să obțină aurul.

Deşi nu este pentru prima dată este desemnată cea mai bună jucătoare din lume, Ana a fost de-a dreptul copleșită când și-a auzit numele și a realizat că a câștigat.

„Consideram că nu o să mai am emoţii când o să urc a treia oară pe scenă, dar când mi-am auzit numele eram în stare de şoc, nu mă aşteptam, consideram că colega mea de echipă merita mai mult decât mine, pentru că a avut un an senzaţional”, a declarat aceasta, pentru .

Programul Anei, similar cu cel al unei persoane ce performează la un sport tradițional

Ana spune că mulţi privesc sporturile electronice doar ca pe o distracţie, însă pentru un gamer profesionist, munca este uriaşă.

„Are un program similar cu cel al unui sportiv de performanţă dintr-un sport tradiţional. Are antrenor, psiholog, are management, face cantonamente unde îşi desfăşoară activitatea de dimineaţa până seara, îşi împarte ziua între antrenamente tehnice şi sesiuni tactice, unde învaţă ce strategii să aplice în funcţie de runda de joc şi adversar. În curând vom vedea jocuri video la Jocurile Olimpice, deci asta spune multe despre complexitatea domeniului”, a spus Toma Nicolau, managerul Anei.

Cum a luat naștere pasiunea Anei pentru sporturile electronice

Tânăra a luat contact cu lumea gamingului de la o vârstă fragedă, petrecând mult timp în faţa calculatorului cu fratele ei mai mare. Este un adversar de temut la FIFA, Need For Speed sau Quake, dar în Counter Strike nu are egal. Datorită aptitudinilor sale, pasiunea ei pentru gaming s-a transformat încet în job.

„În anul 2015, am văzut pentru prima dată fete care se joacă Counter Strike, care participă la campionate, şi am spus: «De ce nu pot eu să fiu în locul lor, să reprezint ţara, să câştig trofee?» Să rămâi pe locul 1, asta cred că e cel mai greu! Mă bucur că anul acesta am ajuns să ne jucăm împotriva celor mai buni jucători din lume, la băieţi, suntem prima echipă feminină care a făcut acest lucru în istorie”, a dezvăluit Ana Dumbrava.

Ana şi colegele ei au primit premiul pentru cea mai bună echipă feminină a anului 2024, după ce au câştigat numeroase trofee la cele mai prestigioase turnee de Counter Strike din lume.

Counter Strike-ul este unul dintre cele mai populare jocuri video din lume. În ţara noastră, peste 8 milioane de români declară că sunt fani jocuri video pe diferite dispozitive.