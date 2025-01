Propunere legislativă: Șoferii care au droguri în sânge ar putea face închisoare de la 2 la 7 ani

sau alte substanțe psihoactive în sânge ar putea face închisoare de la 2 la 7 ani, arată o propunere legislativă.

Ce propune Alina Gorghiu

a decis că anchetatorii trebuie să ceară expertize în cazul acestor șoferi pentru a demonstra dacă le-a fost afectată sau nu capacitatea de a conduce, conform

Legea actuală prevede că șoferii care conduc sub influența drogurile riscă închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă. Dar, judecătorii Înaltei Curți au stabilit, în 27 ianuarie, că influența trebuie demostrată de medicii legiști, înainte ca șoferii să fie pedepsiți.

„Această hotărâre va generă un val de cereri de expertize mare. Lucru care va duce în mod cert la multe amânări şi tergiversări, vorbesc aici şi de cazul aflat în atenţia publicului, care a generat multă emoţie prin gravitate, cazul lui Pascu de la Doi Mai, în urma căruia doi tineri şi-au pierdut viaţa”, a spus Alina Gorghiu, senator PNL.

Alina Gorgiu vor să modifice acest articol din cod penal în regim de urgență. Astfel, propune ca șoferii care au droguri în sânge să facă închisoare de la 2 la 7 ani, fără să se țină cont dacă le-a fost afectată sau nu capacitatea de a conduce, indiferent dacă este vorba despre antidepressive.

O petiție inițiată de un ONG a fost semnată de peste 55 de mii de persoane care cerea impunerea unor praguri la consumul de droguri, la fel ca la alcool.

„Această modificare a codului penal i-ar afecta pe toţi cei care iau tratament pentru diabet, pentru alergii. Am lansat la Declic o petiţie prin care le cerem preşedinţilor PNL şi PSD să retragă de urgenţă acest proiect. Se încalcă prezumţia de nevinovăţie. Toleranta zero pentru droguri e una, toleranta zero pentru şoferii care iau medicamente e cu totul altceva”, a spus Cătălina Hoparteanu, reprezentant „Declic”.

Șofer achitat după ce a demonstrat ce cantitate de cocaină a avut în sânge

Măsura vine după ce un șofer din Brașov a arătat în instanța că avea o cantitate foarte mica de cocaine în sânge, drept pentru care nu i-a fost afectată abilitatea de a conduce și a fost achitat.

Înalta Curte a stabilit, după mai multe luni de deliberări, că procurorul a procedat corect în acest caz și decizia lui se va aplica în toate dosarele penale.

Alina Gorghiu speră ca propunerea ei să fie adoptată de către parlamentari în regim de urgență, iar legea ar intra în vigoare în maxim două luni.