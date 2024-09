Protest al nevăzătorilor împotriva legii pensiilor, pe 19 septembrie. Florentin Rădulescu: Lucrurile nu se mișcă în ritmul în care ne dorim. Vom veni la București în număr mare (VIDEO)

Floretin Rădulescu, președintele Asociației Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Cluj, a comentat problemele legate de legea pensiilor, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și a anunțat un miting la București în data de 19 septembrie.

Floretin Rădulescu, pe B1 TV, despre nemulțumirile nevăzătorilor cu privire la legea pensiilor

Reprezentantul nevăzătorilor a oferit detalii despre discuțiile cu Guvernul și mitingul din 19 septembrie.

„Așa cum am anticipat, din păcate, lucrurile nu se mișcă în ritmul în care ne dorim. Colegii mei s-au întâlnit, da, am fost și eu la prima întâlnire, din 30 august, apoi a avut loc o întâlnire a grupului de lucru pe 2 septembrie. S-a decis ca până joi, 5 septembrie, să înaintăm un document foarte clar cu problemele pe care le-am sesizat și cu soluții pe care noi le vedem posibile de realizat în timp scurt – și acest lucru l-am făcut, am înaintat un document foarte bine argumentat, cu suport legal, cu argumentația necesară, și am fost șocat, vă spun, marți, am avut o altă întâlnire cu colegii din grupul de lucru, de data aceasta a fost prezentă și doamna ministru, toți înalții funcționari de la ANPD, Casa de Pensii, Ministerul Muncii, dar (…), când a fost vorba să fie găsit documentul, s-a bâjbâit după el minute în șir, domnii nu îl găseau și îl citeau acum pentru prima dată. Asta m-a distrus”, a declarat Florentin Rădulescu.

„Noi am muncit în timp foarte scurt să le facem, de fapt, treaba, să venim cu soluții, deși ne așteptam să vină dumnealor cu o soluție, și în final ni s-a spus în față că, da, am fost ocupați, doamnele de la Ministerul Muncii au zis că au fost la Parlament și că solicită până vineri un termen, pentru că doamna ministru a insistat că trebuie, totuși, să vină cu un termen rezonabil și să avansăm. Din păcate, timpul e foarte scurt (…). Noi ne pregătim de miting, în 19 vom veni la București în număr mare și am fi vrut să putem să le transmite oamenilor că sunt șanse să se rezolve”, a adăugat reprezentantul nevăzătorilor.