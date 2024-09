Protest în Baia Mare, după recalcularea pensiilor: „Aș pune-o pe doamna ministru al Muncii să vină cu mine în mină, să-i arăt ce înseamnă viața de miner”

Aproape o mie de pensionari, foști mineri și lucrători în metalurgie, au protestat, miercuri, în Baia Mare, nemulțumiți de , informează Ei și-au strigat nemulțumirile în faţa Casei Judeţene de Pensii Maramureş, la sediile PNL şi PSD și în faţa Prefecturii Maramureş.

Minerii, revoltați după recalcularea pensiilor

„Se taie la cei care am lucrat în subteran și atâția ani am intrat pe rând și n-am știut dacă mai ieșim afară”, a spus un bărbat, citat de

Un fost angajat al Uzinei Romplumb din municipiu, acum închisă, a susținut că la recalculare a pierdut peste 1.000 de lei din pensie.

„Nu veți scăpa nici în mormânt. Asta e pentru conducătorii care își bat joc de noi”, a susținut un alt protestatar.

„Aș pune-o pe doamna ministru a Muncii să vină cu mine în mină, să-i arăt ce înseamnă viața de miner. În 22 de ani cât am lucrat la mină, într-un singur an nu am avut accident mortal”, a afirmat și o femeie aflată pe străzile din Baia Mare.

Lider de sindicat, despre politicieni: Ruşine să le fie!

Preşedintele CNS Cartel ALFA Maramureş, Florin Hossu, a declarat că au fost pensionari din minerit şi metalurgie care între 1.800 şi 2.800 de lei la recalculare.

„Aceşti oameni au lucrat în cele mai grele condiţii de muncă, în subteran, majoritatea şi-au riscat viaţa, unii sunt bolnavi de silicoză după munca în mină. (…) Ce uită toţi guvernanţii României e că aurul din rezerva de stat a fost scos la suprafaţă şi prelucrat de aceşti oameni. Au fost politicieni locali, inclusiv preşedintele PSD, Gabriel Zetea, care au susţinut că minerii au beneficiat de prea multe drepturi ani îndelungaţi. (…) Ruşine să le fie!”, a mai afirmat Florin Hossu.