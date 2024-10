Români printre pasagerii blocaţi de 24 de ore pe aeroportul din Dubai, după inundaţiile care au paralizat orașul: „Este îngrozitor, suntem striviți ca niște animale”

de mai bine de 24 de ore la aeroportul din Dubai, după furtuna care a paralizat oraşul. MAE a transmis prin intermediul Consulatului General al României din Dubai că are în atenţie şi monitorizează situaţia acestora. , şcolile au fost închise şi toţi angajaţii au rămas acasă.

Meteorologii spun că a plouat în 24 de ore cât în doi ani

Ploile abundente au continuat să amenințe statele din Golf, provocând inundații mortale și întrerupând zborurile pe cel de-al doilea cel mai aglomerat aeroport din lume.

Aeroportul Internațional Dubai a avertizat cu privire la „condiții foarte dificile” și i-a sfătuit pe unii pasageri să nu vină din cauza zonelor inundate de apă.

Autorităţile din Emiratele Arabe Unite au început să refacă infrastructura, dar activitatea este în continuare parţial întreruptă pe aeroport.

Ministerul de Externe de la Bucureşti a luat legătura şi monitorizează situaţia celor două grupuri de români care au rămas blocate pe aeroport, a precizat purtătorul de cuvânt Radu Filip, citat de .

Radu Filip: „Reprezentanţii Consulatului General al României la Dubai au întreprins demersuri în regim de urgenţă pe lângă autorităţile aeroportuare şi reprezentanţii companiilor aeriene pentru a se asigura că drepturile cetăţenilor români sunt respectate în această situaţie.

De asemenea, reprezentanţii oficiului consular menţin dialogul în permanenţă cu persoanele în cauză şi au recomandat să respecte instrucţiunile autorităţilor pentru evitarea oricăror riscuri generate de situaţia cu caract excepţional existentă pe plan local. În măsura în care arterele rutiere vor fi deblocate şi traficul reluat, reprezentanţii Consulatului General al României la Dubai se vor deplasa pentru acordarea de asistenţă consulară la faţa locului.”

În Oman, salvatorii au găsit cadavrul unei fete în Saham, duminică, numărul morților din țară a ajuns la 19.

Miercuri, aproximativ 300 de zboruri către și dinspre Aeroportul Internațional Dubai – un hub important pentru zboruri de legătură către fiecare continent – au fost anulate, potrivit datelor Flight Aware, iar alte sute au fost întârziate.

Aeroportul, care anul trecut a deservit peste 80 de milioane de pasageri, al doilea după Atlanta, în Statele Unite, a avertizat că recuperarea va dura „un timp”.

Miercuri, a sfătuit pasagerii să nu meargă spre Terminalul 1 fără confirmarea companiilor aeriene și să evite călătoriile către aeroport.

Emirates, o companie aeriană internațională importantă cu sediul în Dubai, a suspendat până joi check-in-ul pentru pasagerii care pleacă din oraș.

Autoritățile au avertizat că sunt prognozate mai multe furtuni, ploi abundente și vânturi puternice, multe zone joase fiind încă sub apă.

Centrul Național de Meteorologie a anunțat că 254,8 mm au căzut pe Khatm al-Shakla, în regiunea al-Ain, în mai puțin de 24 de ore.

Țara are o medie de 140-200 mm de precipitații pe an, în timp ce Dubaiul are parte, de obicei, de doar 97 mm. Media lunară pentru aprilie este de doar aproximativ 8 mm.

Imaginile din centrul Dubaiului au arătat zeci de vehicule scufundate pe o porțiune inundată a șoselei Sheikh Zayed, precum și ambuteiaje lungi în altă parte pe autostrada cu 12 benzi.

Pasagerii nemulțumiți de condițiile din aeroport

Kate și Andrew Golding s-au numărat printre câțiva turiști britanici blocați pe principalul aeroport internațional. Se aflau acolo de 12 ore, atuci când au vorbit cu BBC.

„Încerc să iau un alt zbor”, a declarat Andrew, în vârstă de 62 de ani, pentru BBC News. „Soția mea, Kate, stă la altă coadă”.

Cuplul din Kent era în vacanță pentru a sărbători cei 60 de ani ai lui Kate, o călătorie pe care Andrew spune că acum „nu o va uita niciodată”.

„Cred că a fost mai rău decât se aștepta oricine, sistemul din aeroport s-a prăbușit complet și Emirates, pe care o consider una dintre cele mai bune companii aeriene – fără personal, fără informații, fără coordonare, fără profesionalism, fără grijă – nu planificarea dezastrelor la Emirates, este ciudat – marile companii planifică în mod normal aceste evenimente. A fost un haos total. Oamenii dorm în saloane, pe podele, pachete de mâncare peste tot.”

În altă parte, pe aeroport, Anne Wing, din Rotherham, South Yorkshire, se afla cu soțul ei și cei trei copii, sperând să zboare la Londra Heathrow.

Ei au sosit la aeroport la ora locală 08:00 pentru zborul lor de la 11:25 și inițial li sa spus că a fost întârziat cu o oră. „Este îngrozitor, suntem striviți ca niște animale – este periculos și inuman”, a adăugat ea. „Este absolut ridicol aici”.

BBC a fost contactat și de pasageri care au fost deviați către un alt aeroport din Dubai, cunoscut sub numele de Dubai World Central, care au descris scene similare și lipsa meselor și apei adecvate.