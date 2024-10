Salariul primit de jandarmerița prinsă cu droguri. Ancheta stă pe loc, dar ea încaseasă bani grei

Andreea Cătălina Bumbac este jandarmerița prinsă cu droguri în geantă. Deși ar trebui să fie sancționată, ea lucrează în continuare și primește un salariu uriaș, în timp ce ancheta stă pe loc.

Câți bani primește purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei București

Ea este fiică de general care a fost pusă purtătoare de cuvânt și, de la un an de când a fost prinsă cu droguri, n-a fost trasă la răspundere în fața instanței, dar nici nu este sanționată în vreun fel. Nu s-a luat nicio măsură preventivă, nu a fost internată la dezintoxicare, având în vedere că s-a stabilit că ar fi consumatoare, după cum spun colegii ei, scrie

Pe lângă faptul că are probleme grave cu legea, ea continuă să își primeasă salariul. Declarația de avere din acest an, după ce a fost prinsă cu droguri, arată că primește în fiecare lună 6.756 de lei, adică 1.400 de euro, deși ea nu mai efectuează misiuni de aproape un an, conform Ministerului Afacerilor Interne.

Cum s-a scuzat jandarmerița

Purtătoarea de cuvânt a fost prinsă cu droguri în geantă, în urmă cu un an, dar ea a declarat că nu ar fo ale ei.

„Nu au fost ale mele. Au fost ale unei persoane care mi-a transmis un alt fapt. M-a rugat să îi ţin nişte bani, atâta tot. Nu am avut idee de ceea ce se întâmplă”, a declarat Andreea Bumbac.

Tot anul trecut, șefii ei spuneau că vor controla aspectele legate de comportamentul profesional al său, dar nu se știe nimic despre rezultatul anchetei. În plus, aceștia ar fi știut că Andreea Bumbac ar consuma droguri.

„Este esenţial, totodată, să se respecte confidenţialitatea şi drepturile individuale ale persoanei implicate şi dreptul acesteia la prezumţia de nevinovăţie, până la dovedirea în instanţă a vinovăţiei sau nevinovăţiei sale”, au mai transmis