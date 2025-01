Satul românesc, noua casă a unei tinere familii din SUA. Cum și-au justificat alegerea de a se muta la noi în țară

În timp ce mulți români visează să plece în străinătate pentru, tot mai mulți străini par să aleagă România pentru a le fi „acasă”. O tânără familie de a renunțat la viața pe care și-au construit-o în SUA pentru a se muta într-un sat pitoresc de la noi din țară.

Tinerii au dat la schimbul visul american pe simplitatea și liniștea vieții rurale dintr-un sat românesc. Aceștia au ales să își spună povestea pe TikTok, acolo unde au stârnit rapid curiozitatea oamenilor și mai apoi aprecierea acestora.

Familia din SUA, formată dintr-un cuplu tânăr și copiii lor, s-a stabilit într-un sat din România, unde și-au construit o casă mică și confortabilă, potrivit .

Însă, nu a durat mult până ca internauții să se întrebe ce i-a motivat pe tineri să lase o viață plină de oportunități în SUA, pentru o viață simplă și modestă într-un sat pitoresc din România.

Motivul principal invocat de mama familiei este siguranța. Într-un videoclip postat pe TikTok, aceasta a explicat că în România se simte în siguranță, un sentiment pe care nu îl mai avea în

„Ies singură din casă și nu m-am simțit niciodată ca și cum aș fi în pericol. Nu trebuie să mă uit mereu peste umăr, iar acest lucru este foarte valoros pentru mine”, a mărturisit ea.

Un alt aspect care i-a surprins și pe care l-au dorit ca parte din normalitatea lor a fost sentimentul de apartenență la o comunitate. Din fericire, această legătură strânsă dintre oameni a fost conservată cu atenție în unele sate din România. Cei doi făceau o comparație cu Statele Unite, acolo unde relațiile dintre vecini sunt adesea superficiale.

„Cultura de aici este autentică. Noi și vecinii avem grijă unii de ceilalți, ne cunoaștem și familiile noastre sunt profund conectate între ele. Îmi place că oamenii în vârstă sunt respectați și avem grijă de ei într-un fel în care aproape că pare a fi uitat în cultura noastră”, a explicat femeia.

Ospitalitatea și solidaritatea românilor i-au făcut să se integreze ușor în comunitate, devenind rapid unii „de-ai lor”.

Posibilitatea de a duce un stil de viață sănătos a fost un alt motiv pentru care tinerii au ales să se mute în România. Cultivarea propriei hrane, șansa de a mânca alimente care sunt rodul propriei munci și respirarea unui aer curat i-a atras, de asemenea, pe cei doi americani.

„Este foarte important pentru noi să avem acces la mâncare sănătoasă și să respirăm aer curat. Aici, la țară, putem face toate acestea și ne simțim cu adevărat binecuvântați”, a mai adăugat mama.

THIS is why we live in the beautiful Romanian countryside for now and not the US. 🤍 🇷🇴 @Romania @România🇷🇴