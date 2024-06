Sezonul estival 2024. Cât costă un sejur de 9 zile în stațiunea Mamaia. Prețurile, mai mari de luna viitoare

Litoralul românesc este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor de la noi atunci când vine vorba despre vacanța de vară. Chiar dacă în sezonul estival 2024 și Grecia, Turcia și Bulgaria se află, de asemenea, pe lista românilor, rămân încă printre cele mai dorite.

Prețul unui sejur de 9 zile în stațiunea Mamaia, în sezonul estival 2024

Minivacanța de Rusalii a adus la malul mării peste 80.000 de turiști.

„Zilele acestea la mare au fost foarte pline. Cred că duminică nu am avut loc nici de şezlong. Am venit la 9 şi am prins loc în rândul 5. Eu şi lucrez aici, de pe telefon, de pe laptop. Vibe-ul de la mare e senzational”, a povestit o turistă.

Anul acesta, prețurile sunt mai mari decât anul trecut. Pentru nouă zile petrecute la mare, o familie a plătit 4.500 de lei doar pentru cazare.

Turiștii care au mers pe litoralul românesc în minivacanța de Rusalii au beneficiat de prețuri din programul „litoralul pentru toți”.

„Următoarea perioadă este plină. luna iunie este deja ocupată. Preţuirile sunt încă mici. În momentul acesta camera porneşte de la 320 de lei pe noapte cu mic dejun inclus, de la 1 iulie vor mai creşte cu aproximativ 10%, până pe 11 iulie când va fi o nouă mărire”, a spus Oana Tănase, manager hotel, potrivit .

Cât costă un pahar de bere în Vama Veche

Turiștii care aleg litoralul românesc pentru a petrece trebuie să știe că în Vama Veche prețurile sunt mai mari decât anul trecut. La începutul lunii iunie, un pahar de bere la 250 de ml costa 10 lei, dar în perioada următoare ar putea fi mai scump.

În 2024, , fiind urmată de Mamaia Nord, Eforie Nord, Venus, Neptun-Olimp, Jupiter, Saturn, Cap Aurora, Costineşti, Vama Veche, Eforie Sud, Techirghiol, Mangalia.

Pentru un sejur în Bulgaria, va plăti între 1.023 euro și 3.850 de euro, în funcție de locație și categoria hotelului.