Sfânta Parascheva 2024. Cea mai puternică rugăciune care se rostește astăzi

Astăzi, 14 octombrie, este o sărbătoarea foarte importană în calendarul orthodox. , ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită de ortodcși, iar pelerinii au stat ore întregi la Catedrala Mitropolitană din Iași pentru a se putea ruga.

Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei

Este o și obiceiuri religioase, fiind și o zi în care rugăciunea este foarte importantă. Astăzi, este bine ca treburile casnice să fie evitate. Majoritatea tradițiilor s-au păstrat în zona Moldovei, unde Sfânta Parascheva este considerată ocrotitoarea regiunii, dar și sprijinul persoanelor care trec prin momente dificile, conform

Ea mai este considerată protectoarea familiilor și are puterea de a vindeca bolnavii și oamenii aflați în suferință. Mii de pelerine merg an de an la moaștele ei de la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Cea mai puternică rugăciune

Rugăciunile de astăzi, 14 octombrie, sunt foarte puternice și rugile trebuie să fie positive și intențiile să fie bune. Cea mai puternică rugăciunie pentru ziua de astăzi este:

„Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.

Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin”.