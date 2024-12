Strategii potrivite pentru loto Polonia

Loteriile online se bucură de un succes tot mai mare pe zi ce trece. În oferta cazinourilor online din România sunt zeci de loterii internaționale disponibile, la care jucătorii pot miza pe sume accesibile oricui. Având în vedere frecvența mare pe care o au, aceste loterii sunt bune și pentru a folosi strategii.

Printre cele mai populare loterii online din țara noastră se află Loto Polonia Multi 20/80. În fiecare zi sunt programate două extrageri, de la orele 15:00 și 23:00. Având în vedere că sunt două extrageri pe zi, mulți dintre cei care joacă la loto Polonia aplică și strategii.

Cea mai populară strategie folosită pentru loto Polonia este Martingale. Dacă ești pasionat de pariuri sportive sau ruletă, s-ar putea să cunoști deja această strategie. Ce implică? Dublarea mizei după fiecare bilet pierdut. Se continuă așa până în momentul în care ai un bilet câștigător și reiei cu miza inițială.

Ține însă cont că această strategie are și riscuri. Spre exemplu, dacă ai un buget de 320 de unități și începi cu un pariu de 10 unități, vei avea posibilitatea să faci doar 5 pași (10-20-40-80-160). În orice caz, sistemul recomandat pentru loto Polonia pentru strategia Martingale este 2/4.

Unii jucători consultă site-urile cu arhivă de rezultate și mizează pe numerele care nu au ieșit de mult în sistem Martingale. În ideea că odată și-odată tot va trebui să iasă și acel număr, ei folosesc statisticile detaliate pentru a vedea care sunt numerele „reci”. Din nou, această metodă trebuie practicată cu responsabilitate.

Sistemul Fibonacci, inspirat din , poate fi aplicat, de asemenea, la loto online. Și în acest sistem se crește miza progresiv, însă nu sunt riscuri atât de mari. Asta deoarece miza următoare va fi tot timpul suma precedentelor două.

Sistem bazat pe probabilități matematice

Pe site-urile care îți oferă statistici vei vedea și care sunt numerele care ies cel mai des. Deși fiecare extragere este pur aleatorie, unele numere au tendința să iasă mai des. Spre exemplu, privind o statistică pe termen lung, putem observa că 29% din numerele câștigătoare au ieșit și în extragerea precedentă. Iar 44% dintre numere au ieșit măcar o dată în ultimele două extrageri, în timp ce 58% măcar o dată în una din ultimele trei extrageri. Așadar, te poți consulta de aceste date pentru a alege numerele pe care le joci. Desigur că nu este o regulă, dar, pe termen lung, poate fi o strategie care să te ajute.

Pe de altă parte, uneori se întâmplă ca un număr să fie extras în 3 trageri diferite consecutiv. În acest caz, ar fi indicat să îl eviți, deoarece probabilitatea matematică de a fi extras din nou a patra oară este destul de mică. Mai bine îl excluzi de pe bilet, deoarece șansele ca un număr să apară continuu sunt foarte mici.

O altă idee pe care o poți lua în calcul este să joci numere cât mai mixte. Spre exemplu, în cazul în care alegi să joci 10 numere pe un bilet, poate ar merge mai bine dacă ai pune 5 pare și 5 impare. Dintre acestea, 5 să fie sub 40 și 5 peste 40. Cei care aplică această strategie se bazează pe faptul că, dacă te uiți pe arhiva de rezultate, nu o să vezi niciodată că vor fi extrase doar numere de la 1 la 30 din cele 80 de combinații posibile. Ba chiar am verificat ultima extragere și au fost 10 numere sub 40 și 10 peste 40.