Sute de găini moarte au fost aruncate în parcări din județul Sibiu. Autoritățile locale spun că e o situație fără precedent

Sute de găini moarte au fost găsite miercuri dimineață, pe DN 14, pe raza mai multor localități din județul Sibiu, iar autoritățile spun că se vor uita la imaginile suprinse de camerele de supraveghere pentru a vedea cine le-a aruncat, potrivit și .

Găinile moarte au fost găsite în tomberoanele din parcări

Primarul din Șeica Mare, Nicolae Șușa, a vorbit despre această situație și a precizat că vor fi verificate imaginile de pe camere.

„La noi am găsit vreo sută de găini. Erau aruncate în tomberoanele de la parcare, pe DN14, înainte de benzinărie. Am vorbit, sunt și la Ruși și la Șura. O să ne uităm pe camere să vedem cine le-a aruncat, sigur vom putea vedea. Cel mai probabil e o mașină mare, pentru că sunt sute de găini. Numai o sută sunt la noi. Au mai fost câte una, două aruncate, dar 100, niciodată. Noi am spălat cu dezinfectant locul, pentru că există riscul să fie bolnave. Te poți să te trezești cu o boală, ceva”, a declarat edilul.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu a precizat că va fi trimisă o echipă la fața locului și va fi deschisă o investigație.