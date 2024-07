Tanczos Barna (UDMR), după ce o tânără a fost ucisă de urs pe Jepii Mici: Din păcate, pe Valea Prahovei, există o frică a autorităților locale de a interveni prin extragerea exemplarelor periculoase (VIDEO)

Fostul ministru al Mediului, , a vorbit, miercuri, în emisiunea Politica Zilei moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre , care a fost ucisă de urs, pe Jepii Mici.

Tanczos Barna a precizat că pe Valea Prahivei, există o frică a autorităților locale de a interveni prin extragerea exemplarelor periculoase.

„Toate studiile arată că populația de urs brun din România nu este în pericol, oamenii sunt în pericol”

Barna a fost întrebat care e soluția vivazvi de această problemă pe care o avem cu urșii, în România.

“Lucrurile au fost cunoscute inclusiv în perioada mandatului meu de ministru și tocmai de aceea am avut un pachet de măsuri care a fost destul de complex, câteodată aspru criticat, mai ales măsurile de intervenție imediată și împușcarea urșilor periculoși, inclusiv acel proiect de ordin care, până la urmă, nu a fost finalizat și care ar fi reintrodus o cotă de prevenție semnificativă de 426 de exemplare anual. Toate aceste măsuri aveau menirea să prevină. Ceea ce se întâmplă și în cazul câinilor vagabonzi, ce s-s întâmplat și pe acest traseu sau ce s-ar fi putut întâmpla în Miercurea Ciuc dacă nu ar fi fost extrase 3 exemplare în aceeași seară, dă de gândit. Deci orice politician, orice administrator, orice primar trebuie să găsească soluția de intervenție și de prevenție. Noi am pus la dispoziția primăriilor o ordonanță de urgență, da, un pic birocratică, spun unii că trebuie să stai să aștepți, să se strângă echipa. Da, dar măcar nu aștepți aprobare de la București, o rezolvi pe plan local și dacă ai o echipă bună, ajungi în situația de la Băile Tușnad, de unde aproape au dispărut apelurile 112, în 3 ani de zile. Ceea ce se putea face și aici, dacă acele apeluri telefonice ar fi fost luate în serios și dacă s-ar fi intervenit prin îndepărtarea sau extragerea exemplarului. Din păcate, societatea noastră are nevoie de drame ca să ia măsuri și salut orice măsură, inclusiv o măsură de convocare a Parlamentului pentru o sesiune extraordinară, unde proiectul de lege de prevenție prin vânătoare poate fi aprobat. E depus de UDMR, are toate aprobările, toate rapoartele pozitive și este un element dintr-un pachet complex.

Nu se poate rezolva problema doar prin extragerea a 426 de exemplare într-un an, dar dacă am fi finanțat și am fi terminat acele garduri electrice, care protejează parcelele agricole, care protejează stânele, care protejează fermierii, am avea încă un element. Dacă am fi plătit primăriile care au aplicat Ordonanța 81 de prevenție și de intervenție imediată am fi avut un element. Dacă anul acesta am fi comandat studiu pentru anul viitor să putem emite ordinul de prevenție, am fi făcut încă un pas. Tot acest pachet trebuie aplicat consecvent, cu curaj și ani de zile, pentru că acel spațiu creat de non intervenție din 2016 până în 2021, a generat o creștere a populației și nimeni nu poate să nege acest lucru. Toate studiile arată că populația de urs brun din România nu este în pericol, oamenii sunt în pericol și viața oamenilor trebuie apărată. De aceea cred că Parlamentul trebuie să își asume această decizie și Ministerul trebuie să vină să aplice în continuare pachetul de măsuri și să-l completeze, să vină și cu elemente noi”.

„Anumite chestiuni trebuie asumate, inclusiv extragerea unor exemplare”

Tanczos Barna afost întrebat că fdat fiind faptul că acolo unde a murit tânăra de 19 ani, era un traseu turistic montan, cine răspunde pentru asta, mai ales că în ultimele luni mai mulți oameni au apelat la 112 să anunțe prezența urșilor.

“Repet încă o dată și aduceți-vă aminte, acum o lună sau o lună și jumătate, la ce atacuri a fost supus viceprimarul din Miercurea Ciuc, care a fost de acord împreună cu ceilalți membri ai echipei de intervenție, că nu s-a luat decizia de către un singur om, a fost supus unor atacuri că a extras 2 exemplare în mijlocul orașului, în centrul orașului. Deci nu este posibil să judecăm acele persoane sau nu este bine să judecăm acele persoane care vin și aduc soluții.

Anumite chestiuni trebuie asumate, inclusiv extragerea unor exemplare și aici, din păcate, pe Valea Prahovei există o temere, există o frică a autorităților locale de a interveni prin extragerea exemplarelor periculoase. Știm foarte bine, am avut acum câțiva ani un caz cu un turist ucrainian, cred, care s-a accidentat sărind peste gard, pentru că a fost atacat de o ursoaică chiar în mijlocul orașului. Nici acel exemplar nu a fost extras”.