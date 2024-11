Taxă nouă pentru călătorii care pleacă sau aterizează pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Pentru ce este plata suplimentară

Pasagerii care în următoarea perioadă pleacă sau aterizează pe vor plăti o nouă taxă, în valoare de cinci euro. Aceasta se va aplica începând din luna noiembrie.

Pentru ce este noul „tarif de dezvoltare”

Reprezentanții aeroportului au argumentat că noua taxă aplicată începând de luna aceasta este pentru a construi un nou terminal și o pistă. Taxa se va aplica până în anul 2028. De asemenea, pasagerii care se află în tranzit vor fi scutiți de aceasta, conform

Suma va fi inclusă în celelalte cheltuieli pe care le au operatorii aerieni care zboară către şi de la acest aeroport. Tariful către aeroport va fi plătit de companiile aeriene în funcție de numărul de pasageri de pe fiecare zbor, dar costurile sunt, în final, suportate de către pasageri, fiind incluse în prețul biletului de avion. Totuși, sunt scutiți de aceste taxe pasagerii cu vârsta de până la 2 ani și cei care se află doar în tranzit.

Orice aeroport poate introduce un astfel de tarif

Conform legii, încă din 2011, orice din ţară poate introduce un astfel de tarif. La Cluj, se aplică deja de câţiva ani şi pare că a fost de un mare ajutor.

„Sumele colectate le folosim pentru dezvoltarea aeroportului. In ultimii trei ani am avut investitii f mari in infrastructura, extinderea terminalului, investiii in siguranta. Nu este un tarif nou, nu se maresc tarifele pentru pasageri in acest moment”, spune David Ciceo, directorul aeroportului din Cluj.

Sumele colectate prin aceste metode vor fi folosite pentru dezvoltarea aeroportului. Anual, la Cluj ajung peste 10 milioane de euro, doar din tariful de dezvoltare.

Planurile pe termen lung ale aeroportului includ construirea unui terminal complet nou, capabil să proceseze peste 7,5 milioane de pasageri anual, obiectiv stabilit pentru anul 2040. Fondurile din tariful de dezvoltare vor susține, de asemenea, extinderea pistei la 3.500 de metri, precum și construirea unui nou turn de control, în parteneriat cu ROMATSA.