Tinerii au ieșit la vot. S-au format cozi la care au stat câteva ore

de viitorul României, drept pentru care au așteptat chiar și câteva ore la cozi pentru a reuși să pună ștampila pe buletinul de vot.

Tinerii la vot

Unele secții au fost deschise chiar și după ora 21 pentru ca toți cei de la coadă să își poate exprima alegerea, informează

„Coada a fost mare toată ziua și am sperat că la final coada va fi mai mică. Da, am venit.. am văzut că era coada foarte mare și am plecat”, a spus un tânăr.

Toată ziua a fost aglomerație la , iar unii au stat chiar și o oră și jumătate la rând.

„Cu gândul către viitor, pentru că m-am săturat de oameni incompentenți care nu știu să-și facă treaba și se fac de râs internațional reprezentându-ne pe noi”, a declarat un tânăr.

Unii tineri au votat pentru prima dată, dar au spus că s-a informat dinainte.

„Eu nu cred în promisiunile candidaților pentru că în primul rând multe dintre ele nu sunt conform atribuțiilor pe care un președinte le are. Voi alege un candidat pe care eu îl consider cel mai potrivit să reprezinte statul”, a transmis o tânără.

Cozi și în alte orașe

Tinerii au ieșit la vot de la orele prânzului, iar la cea mai apropiată secție de votare de campusul Regie s-a format o coadă uriașă la care unii au așteptat chiar și două ore. Sute de persoane au așteptat pe trotuar, timp de zeci de minute, și în fața unui liceu din Sectorul 6 din București. Când au ajuns în curtea unității de învățământ, au stat la altă coadă, la una dintre cele cinci secții de votare.

Și în alte orașe din țară au fost cozi la secțiile de votare. Într-un campus de studenți din Iași, o secție a rămas fără liste suplimentare timp de o oră, drept pentru care studenții au fost trimiși în alte secții.

La o secție de votare din Târgu Jiu, seara s-a format o coadă imensă după ce zeci de votanți au mers să își exprime decizia.