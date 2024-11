Reacția lui Traian Băsescu după ce Marcel Ciolacu a spus că „tinerii noştri pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine” (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu l-a criticat pe Marcel Ciolacu, liderul PSD și candidatul partidului la prezidențiale, după ce acesta a afirmat că „tinerii noştri, copiii noştri, nepoţii noştri, pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiuni „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Băsescu, reacție la declarația lui Ciolacu despre tineri și diaspora

„Afirmația pe care a făcut-o Ciolacu arată lipsa de bun simț. Deci tu te știi necalificat și dacă ești premier crezi că ai dreptul să vorbești despre alții că n-au calificare, vorbind și prostii că, de fapt, cei mai calificați au plecat afară. Deci își permite să creadă că dacă e premier poate face orice fel de aprecieri.

Eu cred că omul ăsta nu are nicio altă valoare decât de a vinde covrigi, dar nu covrigul, gaura de la covrig, pentru că covrigul îl va opri pentru el.

Românilor le dă gaura de la covrig, adică aer și minciună. Cum îi păcălește cu creșterea veniturilor… Românii vor vedea la anul ce înseamnă această creștere de venituri. Ea a fost pentru a cumpăra voturi și vor vedea la anul că s-au făcut împrumuturi neacoperite de ceva”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

De ce pleacă tinerii din România, în viziunea lui Ciolacu

Reacția vine după o pledoarie ciudată a premierului Ciolacu pentru învățământul dual: „Ne dorim învăţământ dual implementat pentru tinerii noştri. Pentru că tinerii noştri, copiii noştri, nepoţii noştri, pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine. Ei vin dintr-un sistem în care am lâncezit, într-un sistem, cu toate că am făcut paşi imenşi, nu am investit cât ar fi trebuit în învăţământul dual. Învăţământul dual în acest moment, am modificat toată legislaţia, poate fi continuat până la universitate, în funcţie de fiecare tânăr, cât îşi doreşte de mult. Cel mai important pentru noi să lăsăm în urma noastră este ca tinerii să fie bine plătiţi şi bine ancoraţi în realităţile economice şi în societate.