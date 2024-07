“Trebuie să ne punem un semn de întrebare”. Cele cinci lucruri la care trebuie să fim foarte atenți atunci când citim eticheta produselor din magazine

Mare atenție, atunci când mergeți în să cumpărați diverse alimente. Specialiștii atrag atenția să citim produselor, astfel încât să fim siguri că achiziționăm produse conforme și că nu ne îmbolnăvim de la ele.

„Trebuie să ne punem un semn de întrebare”

Sorin Mierlea, președintele InfoCons, a explicat la , care sunt cele cinci lucruri pe care le recomandă să le facem atunci când mergem la cumpărături.

”Sunt cinci lucruri pe care dacă le facem, de mâine, rămânem și cu mai mulți bani în buzunar, copiii noștri vor fi mai sănătoși și noi mai fericiți.

În primul rând, eticheta trebuie să fie în limba română, indiferent că alegem să cumpărăm un tricou, o șosetă, o brânză sau o bicicletă.

Următorul lucru de care trebuie să ținem cont este faptul că toate ingredientele din care este compus un produs sunt în ordine descrescătoare. Ceea ce înseamnă că dacă vrem pateu de ficat și primul ingredient nu este ficat, trebuie să ne punem un semn de întrebare. Dacă vrem ciocolată și primul ingredient nu este cacao, trebuie să ne dea de gândit. Dacă vrem gem de prune sau gem de căpșune și primul ingredient nu este căpșuna, ci este zahărul, trebuie să ne punem un semn de întrebare”, a precizat președintele InfoCons.

„Trebuie să ne uităm la termenul de expirare”

”Al treilea lucru de care trebuie să ținem cont este faptul că trebuie să ne uităm la termenul de expirare, dar neapărat coroborat cu punctul 4, cu modul de depozitare. Degeaba cumpărăm un produs în termenul de valabilitate și îl depozităm greșit sau îl utilizăm greșit, pentru că acesta s-ar putea să se strice chiar dacă este în termenul de valabilitate. Luăm un carton de ouă pentru că poate l-am găsit la promoție, îl punem frumos în portbagaj, la luneta mașinii, pentru că mai avem niște drumuri de făcut, acolo se încinge și când ajungem acasă le punem frumos în frigider și a doua zi ne doare burta, copilul vomită, nu știm ce s-a întâmplat. S-au stricat ouăle. Ele erau în termen de valabilitate, dar nu au fost păstrate în conformitate cu eticheta.

Al cincilea element foarte important, cerem bonul fiscal. Bonul fiscal este prima măsură de protecție a consumatorilor, înainte de a fi o măsură de fiscalitate. De ce spun asta? Pentru că pe el scrie firma de unde am cumpărat, la ce oră am cumpărat, și ce-am cumpărat. Ceea ce înseamnă că dacă produsul are o neconformitate, o problemă sau ne este încălcat un drept, avem dovada justificativă să recuperăm măcar daună materială sau morală. Și în al doilea rând, având bonul fiscal, avem premisa de 99,9 la sută că produsul respectiv a intrat dintr-un lanț de trasabilitate. Așa că, dacă noi cumpărăm pentru copil un fresh de portocale, portocalele nu au fost aduse în plasă din Turcia sau mai știu eu unde, cu norme de pesticide încărcate sau mai știu eu cum, ci au intrat cu factură, dintr-un lanț de trasabilitate, de la un hypermarket, supermarket”, a mai explicat Sorin Mierlea, președintele InfoCons, la Antena 3 CNN.