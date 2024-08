Trei bărbați au făcut o descoperire șocantă într-o pădure din Botoșani. Comoara era ascunsă de 2.500 de ani

Trei bărbați au făcut o descoperire uimitoare într-o pădure din Botoșani. Comoara era ascunsă de 2.500 de ani, în pădurea Aluniș, județul

Comoara arheologică descoperită în pădurea Aluniș

Cei trei bărbați au descoperit un colier celtic şi două fragmente care datează din jurul anului 500 înainte de Hristos. „Noi ne-am dat seama imediat că e ceva de interes, de patrimoniu şi atunci am ales, am decis toţi trei să nu o curăţăm, să nu-i facem nimic, să n-o deteriorăm şi să mergem cu ea direct la autorităţi”, a mărturisit Eugen Peiu, unul dintre cei trei descoperitori ai comorii, potrivit

Artefactul va fi transferat la muzeul de istorie din Botoșani

va fi transferat la muzeul de istorie din Botoșani, iar dacă autenticitatea sa va fi confirmată, cei trei arheologi ar putea primi o recompensă financiară substanțială.

Cei trei bărbați dețin o autorizație de cercetare arheologică de doar doi ani, perioadă în care nu au realizat descoperiri spectaculoase.