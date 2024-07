Tricolorii s-au întors acasă. Au fost întâmpinați de sute de fani pe stadionul din Mogoșoaia (VIDEO)

acasă după prestația de la Euro 2024, după ce au fost învinși de olandezi, marți seara. Aceștia au fost așteptați de sute de fani pe stadionul din Mogoșoaia pentru a sărbători performanța de la Campionatul European din Germania. Ultima oară când a mai fost trăită o bucurie ca aceasta a fost în urmă cu 24 de ani.

Generația de suflet, întâmpinată de sute de fani

Generația de suflet a decolat, miercuri seara, de pe aeroportul Frankfurt și aproape la miezul nopții. După ce au aterizat, echipa a mers la Casa Tricolorilor, adică pe stadionul din Mogoșoaia, unde au fost întâmpinați de sute de suporteri, conform

„Nici nu vă imaginați cât de mult a contat pentru noi, pentru băieți, suportul dumneavoastră, suportul de aici din țară, de pretutindeni”, a împărtăşit Edi Iordănescu.

A fost dublă sărbătoare pentru portarul Florin Niță, care a împlinit, miercuri, 37 de ani, iar întreg stadionul i-a cântat „La mulți ani”.

„ Am reşit să îi facem mândri pe români”

Federația Română de Fotbal este mândră de echipa națională și de faptul că obiectivul a fost atins.

„Suntem foarte bucuroşi toţi că am reuşit să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am asumat în momentul în care am plecat la acest turneu şi anume, ca prin acest EURO să putem să construim cea mai bună generaţie din ultimii 20 de ani. Şi am reusit. Am reşit să îi facem mândri pe români în ţara lor şi de echipa naţională, iar acest lucru cred că rămâne cea mai importantă moştenire a acestui turneu final, o moştenire reală a EURO 2024. Românii au fost în cel mai mare număr. Am fost cei mai numerosi pentru prima data”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

După ce întâlnirea s-a încheiat, Nicușor Stanciu a rămas pe teren pentru a se întâlni cu suporterii și pentru a face poze cu acesta, dar și pentru a le da autografe.

Dar, echipa tricolorilor nu a fost complete. Unii dintre ei nu au zburat către București, ci către alte destinații, în vacanțe sau în țările în care activează la echipele de club.