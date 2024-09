Tudor Giurgiu vrea să realizeze un film despre Nadia Comăneci pentru 2026, la 50 de ani de la Olimpiada din Montreal: „Am vorbit cu ea şi e foarte încântată”

Tudor Giurgiu a declarat că intenționează să realizeze un film documentar despre Nadia Comăneci pe care să-l lanseze în 2026, la fix 50 de ani de la momentul istoric al Olimpiadei de la Montreal. Regizorul a susținut că deja a discutat cu fosta mare gimnastă, iar aceasta s-a arătat foarte încântată.

Tudor Giurgiu vrea să facă un film despre Nadia Comăneci

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem. Dar cred că mergem mai departe. Planul ar fi ca, în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada de la Montreal să avem filmul gata. Dacă totul va fi bine”, a declarat regizorul, potrivit

Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu şi Tudor D. Popescu s-au aflat sâmbătă la Oradea și au răspuns întrebărilor spectatorilor după vizionarea filmului „Nasty”, „pentru prima oară proiectat într-un teatru”, cuprins în programul TIFF Oradea.

Cristian Pascariu, despre filmul „Nasty”

Întrebați dacă România a avut o datorie morală faţă de Ilie Năstase să facă acest documentar, Cristian Pascariu a răspuns: „Lui i s-a părut normal să se facă acest film despre el! ‘Păi, da, de ce abia acum?’, zicea. El, cu siguranţă, îl aştepta de ceva vreme, Şi eu cred că da. Este unul dintre cei mai vizibili sportivi români în afara României, cu nişte rezultate impresionante şi care a schimbat ceva în acest sport la nivel mondial”.