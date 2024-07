Turiștii nu mai sunt în siguranță pe traseele montane. Șeful Salvamont explică motivele pentru care aceștia devin agresivi

Specialiștii avertizează asupra din cauza înmulțirii accentuate și pot duce la producerea cazurilor precum cel al tinerei de 19 ani care a fost atacată de urs pe Jepii Mici.

De ce devin urșii agresivi

Șeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera a explicat care sunt motivele pentru care urșii devin agresivi și a spus că șansele de a , informează

El a subliniat că această specie este scăpată de sub control și că tragediile se vor întâmpla din ce în ce mai des.

„Te întâlnești toată ziua cu ei, la munte, deal și mai nou și la câmpie… Personal, nu sunt iubitor de sânge, nu mănânc carne de vânat, sunt salvator. Dar cred că nu există altă variantă decât împușcarea. Din păcate, cu cât ne ducem mai mult în timp, o să trebuiască să fim mult, mult mai duri în a vâna și a scoate aceste animale din zonele peste care au pus stăpânire. Și nu mă refer la exemplarele de la munte, ci la cele care au ajuns, spre exemplu, până la Drăgășani, Bălcești (la zeci și sute de kilometri depărtare de munte, la câmpie – n.red.). Vă dați seama ce stres este pe acest animal dăruit de natură cu blană pentru zonă grea, de munte, zonă rece, să stea la câmpie? Nu se poate duce la munte pentru că-l omoară altul care este mai puternic”, a declarant șeful Salvamont Vâlcea, Mircea Lera.

Urșii se adaptează cu ușurință diverselor condiții de mediu și oriunde găsesc mâncare vor profita din plin de ea. Ei nu au dușmani, în afară de om.

„Și atunci stă în nemernicia asta de căldură, unde nu este mediul lui, mănâncă ce nu mănâncă de obicei… E normal să devină agresiv în atare condiții. Pe unde nu circulă turiștii, stă un urs puternic. Și cel care trece peste 20 de ani este extraordinar de agresiv, pentru că nu mai pune grăsime pe el, și mănâncă orice și de oriunde. Atacă tot ce-i iese în cale. Cum simte sfârșitul, ar face orice ca să trăiască”, mai adăugă șeful Salvamont.

Și puii pot să devină agresivi din cauza foamei, fricii, dar și a instinctului de supraviețuire.

„Nu prea te poți apăra de urs”

Din păcare, soluțiile pentru apărarea față de ursul agresiv nu prea există. Până și șeful Salvamont Vâlcea a recunoscut că îi este teamă de urși, în ciuda experienței sale.

„În mod normal, nu prea te poți apăra de urs. Eu am variantele mele, dar a început să-mi fie și mie teamă. Merg de 50 de ani prin păduri, pe munte și până acum n-am avut niciodată nici un fel de teamă. Am mers și zi, și noapte, am dormit pe toate văile, pentru că ursul, în mod normal, dacă are locul lui acolo, nu vine în fața omului, stă retras. A început să-mi fie frică. Și m-am întâlnit, nu o dată, cu ursul. Doar că situația de acum nu are nici un corespondent…”, a mai transmis șeful Salvamont.

Acesta mai adăugat faptul că traseele turistice nu mai sunt sigure, iar până și salvamontiștii ies în pădure înarmați cu spray-uri paralizante.

„Potecile turistice, din punctul acesta de vedere, nu mai sunt sigure deloc… E nenorocire! Din punctul nostru de vedere, al salvamontiștilor, traseele turistice în momentul de față nu mai prezintă nici o siguranță…. O să ajungă să ne intre și în case, și nu mă refer doar în zonele montane, unde deja acest lucru se întâmplă… Nici nu se mai pune problema că nu vom mai merge la munte, pentru că ne va fi frică să mai ieșim din case… S-a terminat cu pădurea, cu aerul curat, cu totul. O să stăm închiși… Colegi de-ai mei au început să se înarmeze cu niște spray-uri paralizante, dar din punctul meu de vedere nici acelea nu sunt foarte eficiente…”, a mai spus salvamontistul șef.