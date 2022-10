UMPMV – Gabriel Oprea: “Forța Armatei Române sunt oamenii care au ales cariera militară”

În anii care au trecut, realitățile istorice s-au schimbat profund. Siguranța și securitatea cetățenilor nu depind doar de ceea ce se întâmplă în interiorul granițelor naționale, ci și de evoluțiile din cele mai îndepărtate regiuni ale globului.

Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, mesaj cu ocazia Zilei Armatei României

“25 octombrie 1944, Ziua Armatei Române, a fost unul din lungul șir de momente cruciale ale istoriei militare a statului român, în care identitatea națională, integritatea noastră ca stat și libertatea românilor au depins în mod direct de curajul și sacrificiul militarilor români.

Și astăzi, Armata Română este garanția apărării valorilor și idealurilor naționale, a suveranității, independenței și unității României.

În anii care au trecut, realitățile istorice s-au schimbat profund. Siguranța și securitatea cetățenilor nu depind doar de ceea ce se întâmplă în interiorul granițelor naționale, ci și de evoluțiile din cele mai îndepărtate regiuni ale globului.

De aceea, România este astăzi angajată cu toată determinarea în cadrul alianței Nord Atlantice, iar Armata Română a contribuit direct și consistent la garantarea securității cetățenilor săi.

România nu este într-o zonă gri, ci face parte din cea mai puternică alianță militară din lume. Iar puterea unei asemenea alianțe stă în unitatea membrilor ei.

Trăim momente în care riscurile și amenințările se manifestă tot mai accentuat. Acum, la greu, în Ucraina sunt chemați să-și apere țara militarii și polițiștii. Războiul de la granițele țării noastre îi face și pe români să se uite din nou către Armată.

Armata Română a fost și va fi întotdeauna un pilon de securitate, o instituție credibilă care emană încredere și siguranță.

Am avut privilegiul de a mă forma în sistemul militar și știu că forța Armatei Române sunt oamenii care au ales această carieră, militarii care servesc Patria cu credință și patriotism.

Nu-i vom uita niciodată pe militarii care au plătit un tribut de sânge pe fronturile din Irak, Afganistan, în alte teatre de operați externe și pe teritoriul României. Nu-i vom uita niciodată pe acești eroi ai zilelor noastre. Mă înclin cu respect în fața familiilor îndurerate.

Pentru a le cinsti memoria, în timpul mandatului de ministru al Apărării Naționale, am ridicat, din fonduri proprii, Monumentul Eroilor Militari Căzuți la Datorie în Teatrele de Operații și pe Teritoriul Național.

Am donat Ministerului Apărării Naționale monumentul aflat în Parcul Tineretului din București.

Transmit respectul meu și veteranilor de război ai Armatei Române, acești părinți ai României moderne, care, prin lupta lor, ne-au încredințat România de astăzi.

Generațiile mai tinere de ofițeri trebuie să vadă în aceștia modele de competență, demnitate și onoare militară.

Ca ministru al apărării naționale, al afacerilor interne, ca vicepremier pentru securitate națională, precum și ca premier interimar, am căutat să fiu un bun manager.

Am acționat cu toată forța pentru asigurarea dotărilor necesare, la Apărare si la Interne, dar și pentru asigurarea drepturilor militarilor și polițiștilor activi.

Am fost aproape de oameni și cu sufletul, am considerat că e important să existe unitate de corp, camaraderie și am făcut tot ceea ce a fost necesar să-i aduc aproape unii de alții.

Am sprijinit urmașii eroilor din teatrele de operații, soțiile lor sunt, din vremea mandatelor mele, angajate în sistem, iar copiii acestora studiază în școlile militare.

Am modificat statutul soldaților și gradatilor voluntari, care, pe legea veche erau discriminați, ieșeau din sistem la doar 40 de ani, fără niciun fel de drepturi. Erau, practic, abandonați de stat.

Astăzi sunt soldați și gradați profesioniști, pot să activeze în armata până la 55 de ani și au aceleași drepturi ca și ceilalți militari.

Am inițiat si am susținut pe toate fronturile Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege bună pentru beneficiarii săi.

Pentru a fi în continuare aproape de militarii si polițiștii activi și rezerviști, în anul 2019, am înfiinţat o asociaţie profesională – Uniunea Militarilor si Polițiștilor “Mihai Viteazul”, care acordă sprijin moral şi material membrilor aceastei structură și reprezintă vocea acestora.

La ceas de sărbătoare pentru Armata României, le transmitem tuturor celor care fac parte din ea gânduri bune, sănătate, putere, bucurii în viață și mult succes în profesie!

La mulți ani militari, la mulți ani rezerviști și veterani de război, la mulți ani Armatei Române!

Gl.(r) Gabriel Oprea

Președintele UMPMV”