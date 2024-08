Un bărbat din Vaslui și-a bătut familia pentru că nu a fost lăsat să asculte muzică. „Mi-a dat peste față și aici. Nu mai e băiatul meu. Să nu îmi mai spună mamă”

Un bărbat de 39 de ani din comuna vasluiană Grivița și-a luat familia la pentru că n-a fost lăsat să asculte muzică. Acum are dosar penal. În plus, nu mai are voie să se ducă acasă pentru că ai lui au obținut un ordin de protecție împotriva sa.

Cum a ajuns un vasluian să-și bată familia

Bărbatul locuiește cu părinții și un frate mai mic. El s-a îmbătat la un bâlci și când s-a întors acasă a vrut să continue petrecerea. I-a cerut fratelui său boxa ca să asculte muzică, dar acesta l-a refuzat, așa că s-a enervat. A pus mâna pe o lopată și a început să lovească în dreapta și în stânga.

„Când am văzut că l-a lovit, m-am băgat, mi-a dat și mie. Mi-a dat peste față, și aici. Nu mai e băiatul meu! Să nu îmi mai spună mamă”, a spus Vasilica Țoș, mama individului, potrivit

Una dintre surorile bărbatului era acolo în vizită, așa că a fost și ea luată la bătaie: „Mi-a dat și mie două palme. M-am ferit. Am fugit în drum.”

Victimele s-au ales cu răni ce necesită 4 – 5 zile, respectiv 2 – 3 zile de îngrijiri medicale. Individul e acum cercetat sub control judiciar pentru violență în familie.