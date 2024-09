Un român pe jumătate chinez a dat lovitura cu o afacere în Toronto: „The Mămăliga Kitchen. Da, a fost un mare succes”

, care este pe jumătate și chinez, a făcut furori în Canada cu restaurantul sau numit „Mămăligă”. Ce este unic la acest restaurant este faptul că bărbatul a reinterpretat rețetele bunicii, iar apoi a devenit viral pe Instagram, cu postări în care promova plăcinta cu mere, papanașii și sarmalele.

Care este povestea bărbatului

Haan Palcu-Chang, un româno-chinez care trăiește în Canada, a observat că mâncarea este o formă de iubire în orice limbă, iar cea mai pură formă de dragoste o reprezintă rețetele bunicii. De aceea, acesta s-a decis să deschidă un restaurant în Toronto cu specific tradițional romanesc, potrivit

Bunica sa, este o româncă emigrată la Toronto în anii `70 și este fericită că nepotul ei duce tradiția mai departe. „Sunt jumătate român, jumătate taiwanezo-chinez. În fiecare weekend mergeam la bunica și făcea prăjitură cu mere, sarmale și am crescut bucurându-mă de aceste feluri de mâncare, mergând la petrecerile cu români în Toronto”, a povestit Haan Palcu-Chang.

Cum a ajuns viral bărbatul pe Instagram

Cele mai urmărite episoade ale bărbatului sunt cele alături de bunica sa, în vârstă de 92 de ani. „Pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută ca Haan sa iubească . Niciodată nu mi-am impus punctul de vedere, nu l-am forțat, a venit de la sine. La vârsta asta, ma face fericită să văd că unii dintre copiii mei vor să știe ceva din tradiţiile noastre româneşti”, a spus Aurelia Palcu, bunica lui Haan.

Bărbatul a decis să facă o schimbare pe vremea pandemiei, când Haan lucra la un restaurant asiatic. „Restaurantul la care lucram, unul thailandez, a trebuit să închidă şi a trebuit să mă reorientez. Şi atunci m-am gândit, ce ar fi să fac un restaurant românesc în Toronto? Şi românii au venit ca nebunii… The Mămăliga Kitchen. Da, a fost un mare succes, foarte cool, nu ştiam cat de tare va fi, mai ales că eu sunt doar pe jumătate român, vorbesc româneşte ca un bebeluş”, a mărturisit Haan Palcu-Chang.

Haan a fost doar de câteva ori în România

„Deşi am părăsit România acum 50 de ani, la ne-am făcut prieteni care vorbeam aceeaşi limbă, nu ştiam decât să gătesc româneşte. Şi am făcut, aşa cum spune Hănuţ, sarmale, papricaş, limbă cu masline, musaca de vinete sau de cartofi. O părticică din mine o port în suflet. M-am născut în România şi sunt bucuroasă ca am fost crescută aşa cum am fost crescută…”, a povestit Aurelia Palcu, bunica lui Haan.

Bunica sa este tare mândră de el, mai ales că acesta a scris o carte de bucate cu rețete inspirate de ea. „Dacă un chef se uită cum găteste bunica, pare totul greşit. Uneori pune legumele în tigaie și apoi pune uleiul și apoi pune pe plită. Atâta timp cât are gust bun și e pregătit cu dragoste, asta e cel mai important”, a spus Haan Palcu-Chang.