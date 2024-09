Un român și-a construit buncăr de 35.000 de euro. Ce are în interior (VIDEO)

Un influencer din Timiș se pregătește pentru ce este mai rău, drept pentru care și-a construit în curtea casei pentru care a folosit tone de fier și care a costat în jur de 35.000 de euro.

Buncăr tehnologic în România

Influencerul a fost cel care a construit buncărul și și-a impresionat cei 400.000 de abonați de pe Youtube. El spune că s-a inspirat din filmele apocaliptice, conform

40 de metri pătrați, se află la 4 metri sub pământ și este dotat cu tehnologie de ultima generație, asistent virtual, acces prin trapă prin intermediul unei amprente și va fi instalat și un sistem de monitorizare a aerului, pentru a nu mai fi folosite măștile de oxigen. El este construit din beton armat, tratat impermeabil și consolidat cu 14 tone de fier.

„Am făcut mai mult un man cave foarte bine intărit şi rezistent, care poate fi numit buncăr, cu siguranţă, dar mai accesibil şi cu un design mai modern… specific mie. Designul este specific temei post apocaliptice, bio hazard, carantină… e din mintea mea. Oxigenul nu ar fi o problemă. Am un sistem de filtrare activ, cu filtrare şi recuperare de caldură, am un sistem pasiv care funcţionează pe diferenţe de temperatură şi nivel”, a spus youtuberul.

Ce are influencerul în interior

Tânărul este pregătit pentru tot ce este mai rău și va reuși să supraviețuiască mai bine de o lună în cel mai grav scenariu posibil. Are conserve, apă, sucuri, ciocolată, măști de gaze, scule, aragaz și alte ustensile.

„Apă, câteva sucuri, ciocolată care e favorita mea, conserve, iar aici am o galeată cu o mâncare specială liofazată, se numeşte, pentru situaţii de urgenţă, sunt 120 de porţii , pentru o persoană, 40 de zile din găletuța aia. Aici am scule, aici am măşti de gaze, din anii 60, româneşti, un mini aragaz, rezerve de gaz, mai o mască… Strictul necesar este aici!”, adaugă tânărul.

Camera subterană a fost începută de la anul trecut, iar proiectarea a durat mai bine de doi ani. Strucutra este pregătită să reziste la orice condiții, chiar în cazul unui impact puternic, precum o explozie.