Un vânător de comori din Timiş a făcut o descoperire senzațională sub o rădăcină de copac: „Nu o să vă vină să credeţi ce am descoperit”. Clipul, viral pe TikTok (VIDEO)

Un vânător de din a făcut o descoperire incredibilă. Bărbatul este pasionat de comori, drumeţii şi mistere și, de data aceasta, a găsit un loc senzațional.

Ce descoperire a făcut bărbatul

În timp ce mergea într-o drumeție, a găsit un copac uriaș. Sub o rădăcină a acestuia, a dat peste o adevărată galerie în Munții Poiana Ruscă, din judeţul Timiş.

Tot momentul l-a filmat și l-a publicat pe TikTok, sub forma a două clipuri video. Ambele videoclipuri au strâns milioane de vizualizări în doar 2 zile.

„Nu o să vă vină să credeţi ce am descoperit chiar sub această rădăcină de copac, se pare că am dat de o galerie secretă. La prima impresie am crezut că este doar o scorbură sub acest copac de la pământul căzut, dar descoperirea este senzaţională. Ia uitaţi-vă şi voi, pare să fie o galerie destul de mare, intrarea este foarte îngustă de 20-30 de centimetri, dar sub pământ este mult. Sunt curios ce se află şi ce voi descoperi”, a spus vânătorul de comori din Timiş în timp ce filma.

Am descoperit o galerie secreta sub acest copac 😱 Part.I

„De 5 ani mi-am cumpărat detector și am devenit căutător de comori”

Bărbatul a reușit să intre în respectiva galerie, iar descoperirea este de-a dreptul uluitoare.

„Am această pasiune de mic, exploram văi și plecam de acasă, mă credeam explorator. Dar de 5 ani mi-am cumpărat detector și am devenit căutător de comori. A devenit din pasiune și meseria mea. Merg prin munți la căutat obiecte vechi 5, 6 zile pe săptămână şi câte 20 km pe zi merg pe jos. Am predat multe obiecte importante la muzeu. Aşa încet-încet am devenit foarte apreciat în mediul online, prin ceea ce fac și prin felul meu de a fi. Am găsit denari romani, monede dacice, fibule romane, inele romane, sapa dacică, multe monede de argint și altele. Obiecte de mii de ani”, a mărturisit vânătorul de comori, conform .