Unii dintre angajații magazinului Dedeman din Botoșani au sărit pe geam după explozie. Martorii au oferit noi detalii despre cele întâmplate: „Tavanul a căzut peste noi”

O parte dintre angajații magazinului Dedeman din Botoșani au sărit pe geam de la etajul 1 după , conform informațiilor relatate de martori pentru .

Ce au spus martorii exploziei de la magazinul Dedeman din Botoșani

Magazinul Dedeman din Botoșani a fost vineri , care s-a soldat cu 15 răniți. Martorii au povestit că zgomotul a fost „extraordinar de puternice” și „s-a simțit ca un cutremur de 10 ori mai mare”.

„A fost un zgomot extraordinar de puternic, s-a simțit ca un cutremur de 10 ori mai mare și când m-am uitat pe geam am văzut totul zburând. Și când am ieșit am văzut oameni întinși pe jos, niște fete de la contabilitate, că ei au contabilitatea sus la etaj, care au sărit efectiv”, a declarat un martor pentru Pro TV.

Un alt martor a confirmat la rândul său că, de spaimă, sora lui a sărit de la etajul 1.

„Sora mea era înăuntru, s-a speriat și a sărit de la etajul 1, a scăpat doar cu o arsură minoră”, a spus martorul.

„Tavanul a căzut peste noi”

Unul dintre martorii incidentului spune că era la masă în momentul în care a căzut tavanul.

„Pe dreapta la intrare era o cantină, serveam masa și dintr-o dată un flux foarte mare, tavanul a căzut peste noi, rigips. Am Încercat să fug, dar veneau geamurile care au bubuit”, a povestit el.