„Urmează un val de concedieri” / Avertismentul specialiștilor privind o criză economică în România

Previziuni sumbre sunt făcute de analiști privind o potențială criză economică în România ce va duce inevitabil la un val de concedieri în sectoarele cheie.

Avertismentul specialiȘtilor privind o criză în România

Într-un , specialistul în HR Doru Șupeală a spus că vizați vor di inclusiv cei care lucrează în sectorul IT, văzut în anii trecuți drept un sector sigur, în plină dezvoltare în România.

Doru Șupeală este de părere că urmează un val de concedieri și în alte sectoare precum: automotive sau textile.

Criza care ar putea lovi sectorul IT ar genera efecte în lanț în economie: “IT-ul înseamnă mai mult decât producție de soft. De exemplu, avem o companie precum Bosch care are la Cluj și o divizie de IT care face soft pentru propriile dispozitive. Nokia are, la Timișoara, o divizie care are o componentă digitală. Impactul problemelor din IT se va vedea și în ale domenii”.

Sectorul IT nu este singurul care ar putea avea probleme. Concedieri ar urma să aibă loc în domeniul automotive:

“Urmează, cu siguranță, domeniul automotive. La Timișoara, avem acum semnale că sunt probleme mari la Continental și la Vitesco, două companii gigant care produc componente, piese auto, dar și software. Știm bine că industria germană de mașini este într-o situație critică.

Volkswagen , de exemplu, concedieri, a anulat contractul colectiv de muncă care garanta oamenilor o mulțime de beneficii și elemente de protecție. În România, avem un sector automotive foarte mare care depinde industria auto germană”.

Industria auto, în suferință

Specialistul în HR atrage atenția că industria auto are probleme nu doar pe partea de hardware, piese, componente, cabluri, dar și pe partea de software.

“Deci toate companiile astea au dezvoltat, pe lângă zona de hardware, și ingineria, care este și aceasta în suferință, pentru că este o scădere de cerere.

Vedem chiar și pe străzile din România că sunt din ce în ce mai puține mașini noi, clasice, să zic așa, Mercedes, Volkswagen etc și, în schimb, vedem multe Tesla și multe mașini electrice chinezești, inclusiv Dacia Spring, care e produsă în China”.

În ceea ce privește industria de confecții, multe fabrici s-au închis deja în micile orașe:

“Probleme sunt și în industria de confecții, tricotaje, lohnul tradițional. S-au închis foarte multe. Cele mai multe fabrici de lohn aflate, de obicei, în localități mai mici din România, s-au închis. În Moldova, de exemplu, în județele Botoșani și Vaslui, s-au închis numai vara aceasta vreo șapte sau “opt fabrici destul de mari, cu sute de angajați care făceau confecții pentru giganți din industria modei. De ce? Pentru că nu este cerere și pentru că am ajuns un pic cam scumpi pentru ei. Încep să se mute către țări mai ieftine”.

Toate acestea apar la orizont în contextul în care deficitul bugetar România într-o criză financiară. Acesta e motivul pentru care economiștii preconizează creșteri de taxe după alegeri.