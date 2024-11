Viktor Orban, ironii la Băile Tușnad: „Vestea bună e că nu s-a făcut așa mare tam-tam ca anul trecut, nu am primit instrucțiuni de la București”

, și-a început sâmbătă discursul spunând că „vestea bună” este că de această dată nu a primit „instrucţiuni diplomatice” de la Bucureşti despre ce să spună şi ce să nu spună la Tusvanyos, referire la o cerere de acest tip pe care a făcut-o anul trecut Ministerul de Externe de la București.

Orban, a avertizat că Europa va trebui să suporte consecinţele susţinerii războiul din Ucraina

„Trump ante portas”, a spus Orban, parafrazând o expresie în latină, adică „Trump se află la porţile noastre”, şi a susţinut că, dacă Europa nu va avea o politică a păcii, iar Trump va câştiga alegerile din SUA, atunci UE va trebui „să îşi recunoască înfrângerea” şi să suporte consecinţele pentru că a susţinut războiul din Ucraina, potrivit traducerii oficiale.

„Uniunea Europeană va trebui să plătească preţul acestei aventuri cu războiul şi asta ne va afecta şi pe noi”, a declarat Viktor Orban. Acesta a mai spus că vizitele sale la Moscova și Beijing au fost „o misiune de pace”, la care era obligat în calitate de creștin.

„Prima veste bună este că nu s-a făcut aşa mare tam-tam cum s-a făcut anul trecut, nu am primit nici instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, ce să spun şi ce nu să spun, însă am primit o invitaţie la un dialog la nivel de prim-ministru şi s-a şi întâmplat acest lucru.

Anul trecut când ne-am întâlnit, după întâlnirea respectivă cu premierul României, am spus că este ‘beginning of a beautiful friendship’, adică ‘începutul unei prietenii frumoase’, şi mai spuneam că da, am făcut progrese, am făcut un pas în faţă”, a declarat Orban, transmite Agerpres, citând traducerea oficială.

Promisiuni pentru România legate de Schengen

El a vorbit despre subiectele abordate la întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu şi şi-a exprimat speranţa că în toamnă va exista un vot pentru aderarea României la Schengen.

„Am bătut nişte recorduri în ceea ce priveşte cifrele, schimburile economice. România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un tren de mare viteză şi am discutat şi despre aderarea României la Schengen.

Şi am spus că în toamnă vom pune pe agenda aderarea României la zona Schengen şi, dacă se poate şi sperăm că se poate, o să avem şi un vot în favoarea aderării României la zona Schengen”, a spus Orban, potrivit traducerii asigurate de organizatori, citată de .

El a mai spus că, deși nu a primit instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, a primit de la Bruxelles, menţionând că „au fost condamnate eforturile misiunii de pace”, trimitere la turneul diplomatic făcut de către premierul Orban în Rusia și China, după ce Ungaria a preluat președinția Consiliului UE.

Peste 7.000 de oameni înregistrați pentru discursul lui Orban

Premierul Orban a susținut, la Băile Tuşnad, tradiţionalul său discurs, pornind de la tema ediţiei din acest an a Universităţii de Vară- „Pe drumul drept”. În jur de 7.000 de persoane s-au înregistrat pentru a lua parte la eveniment, potrivit organizatorilor. Discursul a durat circa două ore.

Au existat persoane a căror înregistrare nu a fost acceptată „din motive de securitate”. Inclusiv jurnaliștii acreditați și traducătorii au trebuit să se înregistreze în prealabil, iar accesul s-a făcut pe baza unui cod QR, prin mai multe puncte de control, bagajele fiind controlate. Aceste măsuri au fost luate și la ediția de anul trecut.

Decizia a fost luată după un incident care a avut acum doi ani când preşedintele Asociaţiei „Calea Neamului”, Mihai Tîrnoveanu, s-a aflat printre spectatorii de la eveniment şi în momentul în care Viktor Orban a început să vorbească, a afişat un banner pe care scria „Ceva este etern-Transilvania , pământ românesc”, motiv pentru care a fost evacuat din zona respectivă de către personalul de securitate.