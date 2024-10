„A devenit o realitate”: Pacientul cu transplant de rinichi de porc a fost externat

Primul pacient din lume care a suferit un transplant de rinichi de porc a fost externat la câteva săptămâni după operație.

Rick Slayman, în vârstă de 62 de ani, se recuperează bine la aproape trei săptămâni după operație și își va continua convalescența acasă, potrivit anunțului făcut de Spitalul General Massachusetts din Boston în cadrul unei .

„Acest moment – părăsirea spitalului astăzi, cu unul dintre cele mai bune buletine de sănătate pe care le-am avut după multă vreme – este un moment pe care mi-l doream să vină de mulţi ani. Acum a devenit o realitate” „, a declarat bărbatul de 62 de ani, potrivit .

Rick Slayman suferă de o boală de rinichi ce îi pune în pericol viaţa, de aceea a fost supus xenotransplantului pe 16 martie, în cadrul căruia a primit un rinichi modificat genetic de la un porc.

Porcii sunt considerați donatori potriviți datorită similarității metabolismului lor cu cel uman. Cu toate acestea, pentru a permite organelor lor să fie utilizate în componența genetică a animalelor donatoare trebuie modificată. Fără această modificare genetică, ar apărea o reacție imediată de respingere atunci când organele sunt transplantate la oameni.

