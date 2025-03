Un pacient de 39 de ani a murit din cauza gripei A. Medic: „Ne-am luptat pentru fiecare organ care ceda pe rând. Inimă, plămâni, rinichi, ficat”

Un de 39 de ani, diagnosticat cu A, a , în ciuda eforturilor medicilor, scrie .

Mesajul medicului

În ciuda eforturilor medicilor, bărbatul a pierdut lupta cu Gripa A și a fost declarat decedat.

„Am pierdut. Ieri am dus una dintre cele mai grele bătălii din ultima vreme. O luptă care a durat peste 7 ore. O luptă dusă cu toată echipa, cu toată știința noastră, cu toată tehnologia pe care medicina modernă o poate pune la dispoziție. Și totuși… la ora 2 noaptea am ieșit din spital cu capul plecat, cu pașii grei, și cu un gol în piept care nu se umple nici cu somn, nici cu timp, nici cu speranță”, a scris medicul Torje Iuliu, pe pagina sa de Facebook.

„O suprainfecție cu Streptococcus pneumoniae l-a aruncat în șoc septic refractar. De acolo, lucrurile s-au desfășurat cu o viteză terifiantă. Nici măcar nu ai timp să-ți pui întrebări. L-am pus pe ECMO hibrid V-AV – deoarece si cordul ceda. I-am administrat imunoglobuline. Am încercat până și rescue plasmafereza – în disperarea de a-i curăța organismul de tsunamiul inflamator. Dializă cu high-cut filter. Terapie combinată, intensivă, calculată la mililitru și secundă”, a adăugat medicul Torje Iuliu.

Organele bărbatului de 39 de ani au început să cedeze pe rând.

„Ne-am luptat pentru fiecare organ care ceda pe rând. Inimă, plămâni, rinichi, ficat: Am tras de el. Am tras de noi. Am tot spus în gând: . Dar monitoarele au început să tacă. Am încercat să-l reperfuzăm, să-l ținem acolo, pe muchia dintre viață și moarte. Și totuși, a plecat. Sub mâinile noastre. Sub ochii noștri. În ciuda tuturor eforturilor. Nu pot descrie ce simți când pierzi un om pe care l-ai ținut în viață, clipă de clipă, cu tot ce aveai mai bun. Este o formă de doliu profesional. Este o neputință care îți sfâșie interiorul și te face să te întrebi, inevitabil: Ce-ar fi fost dacă s-ar fi vaccinat? Poate că sistemul lui imunitar n-ar fi fost copleșit. Poate că virusul nu s-ar fi replicat atât de agresiv. Poate că n-ar fi ajuns pe ECMO. Dar cu nu reînvii oamenii. Cu nu salvezi vieți”, a povestit medicul.

Medicul susține că gripa „nu e o simplă răceală”. El încurajează oamenii să se vaccineze.

„Vă spun deschis, ca medic, ca om, ca martor la sute de drame în fiecare an: vaccinați-vă. Nu pentru că e perfect. Nu pentru că e o armură magică. Ci pentru că e o șansă. O șansă reală să nu ajungeți aici. Într-un pat de ATI, conectați la zeci de fire, printre oameni care încearcă, uneori cu disperare, să vă aducă înapoi”, a explicat acesta.