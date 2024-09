A murit Maggie Smith, actriță cunoscută pentru rolurile din „Harry Potter” și „Downton Abbey”

A murit celebra actriță Maggie Smith, câștigătoare a mai multor premii, printre care două premii Oscar. Actrița avea vârsta de 89 de ani, potrivit

A murit Maggie Smith

Vestea a fost confirmată de fiii ei Chris Larkin și Toby Stephens într-o declarație. Ei au spus: „Ea a murit liniștită în spital în această dimineață devreme, vineri, 27 septembrie.

„O persoană extrem de discretă, a fost cu prietenii și familia la sfârșit. Ea lasă doi fii și cinci nepoți iubitori care sunt devastați de pierderea mamei și bunicii lor extraordinare.

„Am dori să profităm de această ocazie pentru a mulțumi minunatului personal de la spitalul Chelsea și Westminster pentru grija și amabilitate nelimitată în ultimele ei zile.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele și sprijinul dumneavoastră amabil și vă rugăm să ne respectați confidențialitatea în acest moment.”

Maggie Smith, cunoscută pentru rolul din Harry Potter

Maggie Smith este cunoscută la nivel mondial pentru rolul de succes din filmul Harry Potter și din serialul Downton Abbey.

Maggie Smith a interpretat roluri celebre, printre care cel al profesoarei Minerva McGonagall, din seria de filme „Harry Potter”, după romanele cu același nume.

Maggie Smith este câștigătoare a două Premii Oscar: în 1969 pentru rol principal în filmul „The Prime of Miss Jean Brodie” și în 1978 pentru rol secundar în filmul „A Room with a View”.

Ale roluri celebre au fost în filmele „The Lady in the Van” (2015), „Gosford Park” (2001) sau „Nothing Like a Dame” (2018).