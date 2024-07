Activistele care au aruncat cu roșii în tabloul lui Vicent van Gogh riscă închisoare. Au fost declarate vinovate

Cele două activiste care au „Sunflowers” al lui Vicent van Gogh, de la Galeria Națională din Londra sunt declarate vinovate și riscă să ajungă în închisoare.

Cele două protestatare de la au vandalizat tabloul în 14 octombrie 2022 și au deterioar foarte puțin rama acestuia pentru că tabloul era protejat de sticlă. La acel moment, organizația cerea oprirea imediată a tuturor proiectelor noi de petrol și gaze din Marea Britanie, iar acum grupul solicită încetarea utilizării combustibililor fosili până în 2030, informează

Cele două fete purtau tricouri pe care scria „Just Stop Oil” și au stropit două converse de supă pe opera de artă. Una dintre ele a spus „ce valorează mai mult, arta sau viaţa? Sunteţi mai preocupaţi de protejarea unei picturi decât de protejarea planetei noastre şi a locuitorilor săi?”.

Activists vandalise Vincent van Gogh’s Sunflowers at the National Gallery.

The vandalism or destruction of art is always an authoritarian act.

But more than that – it represents a repudiation of civilisation and the achievements of humanity.

— Andrew Doyle (@andrewdoyle_com)