Activiștii Just Stop Oil au vandalizat un muzeu de artă din Londra. Au spart geamul unui tablou al lui Velázquez

Activiștii mișcării Just Stop Oil au fost arestați după ce National Gallery și au spart geamul tabloului lui Diego Velázquez. Între timp, alți care membrii au blocat Whitehall au fost, de asemenea, reținuți.

Doi membrii ai mișcării au spart sticla de protecția a tabloului „The Rokeby Venus”, realizat de Diego Velázquez în anul 1648, cu ciocanele, conform

Alți 40 de activiști au blocat Whitehall pentru o perioadă scurtă de timp, până când au fost reținuți de către polițiști.

Aceștia s-au întins pe drum, s-au aliniat pe trotuare de-a lungul străzii, iar unuii au fost plasați pe și în jurul Cenotafului de polițiști.

Mișcarea a transmis că peste 100 de susținători au închis temporar strada pentru a cere interdicția petrolului pentru a nu mai emite gaze noi.

Protestul vine în contextul în care guvernul britanic a dezvăluit planul de a a acorda anual licențe pentru petrol și gaze în Marea Nordului, pentru a reduce dependența de Rusia.

💥 SUFFRAGETTE PAINTING SMASHED

💀 Our government have revealed plans for MORE oil licences, knowing it will kill millions. In response, two supporters of Just Stop Oil smashed the Rokeby Venus — slashed by Mary Richardson in 1914.

⏱ Deeds, not words:

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil)