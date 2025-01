Adolescentă de 15 ani înjunghiată de peste 120 de ori de fostul iubit. Cum a încercat băiatul să-și ascundă fapta

Un și-a ucis cu sânge rece fosta iubită de 15 ani. Băiatul a -o de peste 120 de ori și a căutat pe Google cum să scape cu crima.

Adolescentul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a plănuit să-și ucidă fost iubită, Hacer Cagla Cetinalp, după ce s-au despărțit. Băiatul a mers la ea acasă înarmat cu un cuțit și mănuși chirurgicale. El a susținut că fata de 15 ani l-a încuiat într-o cameră încercând să-l convingă să se împace, dar, în momentul în care l-a lăsat să iasă, acesta s-a întors împotriva ei și a pornit un atac ce avea să îi aducă sfârșitul fetei, potrivit .

Mărturiile cutremurătoare ale atacatorului

În fața instanței din Izmir, Turcia, băiatul a făcut mai multe declarații înfiorătoare, legate de modul în care s-a petrecut crima.

„Am luat cuțitul din geantă și am înjunghiat-o pe Hacer. Din câte îmi amintesc, prima lovitură de cuțit a fost în gât. Apoi nu-mi amintesc unde au fost celelalte lovituri.

Nu-mi amintesc dacă mi-am pus mănușile când am înjunghiat-o pe Hacer sau când făceam curățenie. Din mănușă picura sânge în baie. Am încercat să le curăț. Cred că am folosit prosoapele găsite în baie pentru a le curăța. Crima nu a fost planificată. Deși aveam mănușile înainte de incident, le-am cumpărat pentru a spăla vasele”, au fost mărturisirile adolescentului care a ucis-o pe Hacer.

Însă, cercetările au arătat că în istoricul de căutări pe Internet ale tânărului criminal se găseau „mănuși fără pudră de latex”, „pete de sânge” și „magazine de arme”. Căutările avuseseră loc înainte de momentul crimei. De asemenea, a căutat pe site-uri sfaturi despre evitarea camerelor de supraveghere, „uciderea cu o șurubelniță” și despre cum să „curețe lama unui cuțit cu parfum”.

Tatăl victimei a fost cel care a descoperit cadavrul fiicei lui

Cadavrul lui Hacer a fost descoperit de tatăl ei, care a spus poliției că, în ziua în care s-a întâmplat crima, în iunie anul trecut, fata se afla singură acasă cu băiatul. Poliția a găsit cuțitul la casa băiatului, iar hainele lui pătate de sânge și telefonul lui Hacer într-un coș din apropiere.

Biroul procurorului-șef din Izmir l-a acuzat de omor premediat și a solicitat o condamnare pe viață. În Turcia, pedeapsa cu închisoarea pe viață poate fi impusă minorilor în cazurile de infracțiuni foarte grave. Procesul este în desfășurare.