Armata israeliană l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți lideri Hezbollah

Mişcarea şiită libaneză Hezbollah a confirmat vineri seara decesul unuia dintre liderii săi importanţi, Ibrahim Aqil, în urma unei acțiuni militare israeliene.

❗️🇮🇱⚔️🇱🇧 – IDF Rear Admiral Daniel Hagari: „We can now confirm that Ibrahim Aqil was eliminated along with other high-ranking terrorists in Hezbollah’s Radwan Forces. The entire top command of the elite Radwn forces has been killed. Ibrahim Aqil had the blood of many innocent… — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x)

Ibrahim Aqil, descris de Hezbollah ca „unul dintre marii noştri lideri”, a fost ucis într-un raid aerian israelian care a vizat suburbiile sudice ale capitalei libaneze, Beirut. Aqil conducea forţa Al-Radwan, unitatea de elită a Hezbollah, și era căutat de Statele Unite pentru implicarea sa în mai multe atentate teroriste, inclusiv cel din aprilie 1983 împotriva ambasadei SUA la Beirut, care a rezultat în moartea a 63 de persoane, și atentatul din octombrie 1983 împotriva puşcaşilor marini americani, soldat cu 241 de soldaţi americani morți.

40 years ago to the day, Ibrahim Aqil helped direct a Hezbollah suicide bombing that targeted the American embassy in Beirut. Today, Israel eliminated him with a surgical airstrike in Beirut. Justice is served. 🇮🇱🇺🇸 — Israel War Room (@IsraelWarRoom)

Raidul în care a fost ucis Ibrahim Aqil s-a soldat cu cel puţin 8 morţi și 59 de răniţi, conform unui bilanţ provizoriu al Ministerului Sănătăţii din Liban.

is determined in its own way to self-flagellate by releasing a video of its military leader , „Haj Abdul Qadir,” who was killed in an airstrike carried out by in the of the Lebanese capital . — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1)

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, spune că Ibrahim Aqil, comandantul de vârf al Hezbollah, și conducerea de vârf a matricei de operațiuni a grupului terorist și a forței de elită Radwan erau adunați în subteran când au fost vizați și uciși într-o lovitură aeriană israeliană.

„S-au adunat în subteran, sub o clădire rezidențială, în inima Dahiyeh, în timp ce foloseau civili drept scut uman. Ei se întâlneau pentru a coordona activitățile teroriste împotriva civililor israelieni”, spune Hagari într-o conferință de presă, potrivit Times of Israel.

Aqui era o țintă importantă pe lista de teroriști căutați de SUA. Americanii au oferit 7 milioane de dolari pentru prinderea lui Aquil, considerat unul dintre vinovații pentru atacul terorist asupra Ambasadei SUA din Beirut, din 1980. Potrivit unor surse citate de CNN, Aquil era șeful operațiunilor speciale ale Hezbollah, o unitate de elită care desfășura o ședință chiar vineri, în clădirea lovită de bombardamentul israelian.