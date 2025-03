Hamdan Ballal, regizor palestinian premiat cu Oscar, atacat și reținut de coloniști israelieni

Hamdan Ballal, regizorul palestinian al documentarului No Other Landis , câștigător al premiului Oscar, a fost reținut de armata israeliană după ce casa sa a fost atacată de coloniști înarmați în zona Masafer Yatta din Cisiordania. Incidentul violent avut loc în apropierea orașului Hebron, iar regizorul și membrii echipei sale de film au fost implicați într-un atac brutal, relatează .

Atacul coloniștilor asupra regizorului palestinian

Potrivit a cinci activiști americani care au fost martori la atac, aproximativ 15 coloniști înarmați l-au înconjurat pe Ballal în localitatea Susya, din apropierea orașului Hebron. „Au început să arunce cu pietre spre palestinieni și au distrus un rezervor de apă aflat lângă casa lui Hamdan,” a spus unul dintre activiștii Centrului Evreiesc pentru Nonviolență, care a preferat să rămână anonim din motive de securitate.

Martorii au povestit că la fața locului au ajuns și , alături de coloniști îmbrăcați în uniforme militare, care l-au urmărit pe regizor până acasă și l-au predat autorităților. „Coloniștii au distrus mașina lui Ballal cu pietre și i-au tăiat unul dintre pneuri,” a affirmat un alt martor, Raviv. “Toate geamurile și parbrizele erau sparte.”

Hamdan Ballal rănit și reținut de forțele israeliene

În urma atacului, Hamdan Ballal a fost rănit și preluat de armata israeliană. Membrii grupului de activiști care au filmat incidentul au intrat în casa regizorului și au găsit sânge pe podea, care, conform unui membru al familiei, provenea dintr-o lovitură la cap. Hamdan și un alt bărbat, identificat doar ca Nasser, au fost arestați și transportați la o secție de poliție, însă motivele arestării nu au fost explicate.

Reacția armatei israeliene la confruntare

Armata israeliană (IDF) a emis un comunicat în care a explicat că incidentul a fost o confruntare violentă între palestinieni și israelieni, după ce „teroriștii” au aruncat cu pietre asupra cetățenilor israelieni. „Forțele IDF și Poliția Israeliană au intervenit pentru a dispersa confruntarea, moment în care mai mulți teroriști au început să arunce cu pietre asupra forțelor de securitate,” se arată în comunicat. „Forțele au reținut trei palestinieni suspectați că au aruncat cu pietre asupra lor și un civil israelian implicat în confruntare. Cei reținuți au fost luați pentru interogatorii suplimentare.”

Posibile motive ale violenței crescute

Basel Adra, un alt regizor al documentarului No Other Land , a sugerat că violența sporită a coloniștilor ar putea fi o reacție la succesul internațional al filmului. „Palestinienii din sat sunt atacați fizic aproape zilnic de coloniști. Violența lor este în continuă creștere. Poate că acest comportament este o răzbunare pentru filmul nostru și pentru Oscar,” a declarat Adra.

El a fost martor la atacul din Susya și a descris scenele ca fiind „oribile”. „Zeci de coloniști, împreună cu soldați israelieni, ne amenințau cu armele,” a spus el. „Poliția era acolo de la început și nu a intervenit. În timp ce soldații ne ținteau cu armele, coloniștii au început să atace casele palestinienilor.”

Atacuri repetate asupra echipei de film

Acesta nu este primul atac la care echipa de film No Other Land a fost supusă. În februarie, anul trecut, Basel Adra a fost înconjurat și atacat de coloniști mascați.

Ministrul Culturii din Israel a comentat câștigarea premiului Oscar de către documentarul palestinian-israelian, denunțându-l ca fiind „un moment trist pentru lumea cinematografiei.”