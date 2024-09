Atacul Ucrainei asupra Moscovei. O femeie a murit, zeci de zboruri anulate

Ucraina a lansat în jurul Moscovei, în timpul nopții, care au vizat clădiri rezidențiale. În urma atacului, o femeie a murit, iar zeci de zboruri au fost anulate.

Primarul Moscovei susține că cel puțin 15 drone au fost doborâte în jurul capitalei rusești, iar echipajele de urgență au fost repartizate în mai multe locuri, printre care în apropierea aeroportului Zhukovo și în districtul Domodedovo, unde se află unul dintre cele mai mari aeroporturi din Moscova, informează

✈️🚫 Vnukovo airport in Moscow was closed for departures/arrivals due to UAVs attack.

🔥 A high-rise building is on fire in the suburbs of Moscow.

🦅 Russian channels report on a mass attack by UAVs in Bryansk, Moscow and regions.

