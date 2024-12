Moscova, atacată cu drone ucrainene. Incendiu la o rafinărie uriașă de la periferia capitalei (VIDEO)

Ucraina a lansat un atac cu sute de drone asupra Moscovei, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Deși asaltul a fost contracarat cu succes, pompierii se luptă cu incendiul de la Rafinăria de Petrol din Moscova, care a suferit cel puțin două lovituri directe de la dronele ucrainene, la doar 15 km de Kremlin.

heads up! ⚡️Right now, Ukrainian strike drones are attacking the Moscow, Belgorod, Lipetsk, Kaluga, Kursk, Tula, Voronezh, and Bryansk regions of Russia.

De asem Alexei Smirnov. Nu au fost raportate răniți sau pagube, potrivit theguardian.ro.

💥 Russia: Ukrainian drone strikes in Moscow continue into the morning after successful simultaneous strikes on thermal power plants 120 km northwest & 106 km south of the Kremlin around 3:30am, followed by a direct hit on the Moscow Oil Refinery, just 15 km from the Kremlin.

