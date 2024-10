Barcelona protestează împotriva turismului excesiv: „Afară cu turiștii din cartierele noastre!”. Ce decizie intenționează primăria să ia

Mii de persoane au protestat sâmbătă, 6 iulie, din capitala Cataloniei, Barcelona. În fiecare an, orașul este vizitat de milioane de turiști, iar cetățenii sunt nemulțumiți pentru că prețurile chiriilor au crescut considerabil în ultimii 10 ani.

Potrivit poliției, aproximativ 2.800 de persoane au protestat sub deviza „Ajunge! Să punem limite turismului” pentru a solicita schimbarea modelului economic al celui mai vizitat oraș din Spania.

„Nu avem nimic împotriva turismului, ci împotriva excesului de turişti pentru că face ca viaţa în acest oraş să fie de netrăit”, a spus Jordi Guiu, un sociolog barcelonez în vârstă de 70 de ani, potrivit .

Barcelona residents protest against mass tourism – Europe – The Jakarta Post

Manifestații au defilat pe străzile orașului în spatele unui baner cu mesajul „Reduceți turismul acum!”. Aceștia s-au oprit în fața unor hoteluri și au scandat: „Afară cu turiștii din cartierele noastre”.

Printre nemulțumirile manifestanților se numără îl are asupra prețului locuințelor. În ultimii 10 ani, chiriile au crescut cu 68%, conform primăriei din Barcelona.

„Afacerile de zi cu zi se închid pentru a face loc unui model de afaceri care nu corespunde nevoilor cartierului. Oamenii (…) nu pot plăti chiria, trebuie să plece”, susține Isa Miralles, o muziciană de 35 de ani care locuieşte în cartierul Barceloneta.

Nu de mult, primăria a anunțat că vrea să pună capăt închirirerilor apartamentelor pentru turiști până în 2029, în încercarea de a facilita accesul localnicilor la locuințe.

Anul trecut, Barcelona a fost vizitată de peste 12 milioane de turiști.

🚨🇪🇸 MASSIVE ANTI-TOURISM PROTEST IN BARCELONA

Thousands marched in Barcelona, protesting overtourism and its impact on housing and local commerce.

Protesters, wielding signs and water guns, demanded limits on tourism.

Housing costs in Barcelona have risen by 68% over the…

— Mario Nawfal (@MarioNawfal)