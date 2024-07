Bilanțul victimelor în urma alunecărilor de teren din India a ajuns la 224. Sute de persoane sunt în continuare căutate

Cel puțin 224 de persoane care s-au produs în statul Kerala. Echipele de intervenție au reluat operațiunile de căutare a celor 225 de persoane dispărute.

Alunecările de teren din regiunea deluroasă Wayanad s-au produs în primele ore ale zilei de marţi, blocând numeroşi oameni în locuinţele lor în timp ce dormeau.

Ziarul Hindu a informat că Guvernul local centralizează date cu privire la numărul de persoane care locuiesc în zonă, cele găsite după alunecarea de teren și cele încă dispărute.

În ultimele două zile, zona a fost afectată de ploi torențiale care au provocat alunecări de teren. Acestea au dus la creșterea rapidă a nivelului râurilor din zona volumelor mari de noroi și bolovani, care au distrus poduri și au blocat drumuri.

Armata şi marina din India ajută echipajele de salvare locale şi Forţa naţională de ajutor în caz de dezastre pentru salvarea oamenilor din zonele izolate, folosind scripete cu frânghii şi utilaje de terasament, scrie .

Pentru salvarea persoanelor din regiunea rămasă complet izolată, Mundakkai, inginerii din armata indiană construiesc un pod temporar.

