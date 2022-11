Bombardamentele intense din Bahmut continuă; stocurile de arme ale SUA și ale aliaților s-au redus simțitor

Luptele din jurul orașului cheie , din estul Ucrainei, au degenerat într-un măcel sângeros, cu sute de morți și răniți raportați zilnic.

Forțele rusești continuă să bombardeze infrastructura rezidențială și locuințele din Herson

Rusia a mutat formațiuni noi în zonă în ultimele săptămâni, dar nici forțele rusești, nici cele ucrainene nu au avut o victorie semnificativă după luni de lupte.

Forțele rusești continuă să bombardeze infrastructura rezidențială și locuințele din orașul Herson, recent eliberat, potrivit armatei ucrainene.

În actualizarea sa de luni, thinktank-ul american Institute for the Study of War (ISW) a afirmat că trupele rusești sapă tranșee și își fortifică pozițiile în vederea unei posibile contraofensive ucrainene în estul Hersonului.

Statele Unite vor anunța marți un nou ajutor pentru Ucraina pentru a furniza energia electrică, în condițiile în care țara s-a confruntat cu o nouă săptămână de frig și întuneric, după ce rachetele rusești asupra rețelei sale electrice au provocat pene de curent, anunță The Guardian.

Statele Unite iau în considerare o propunere a companiei Boeing de a furniza Ucrainei bombe de precizie mici și ieftine, montate pe rachete disponibile din abundență, permițând Kievului să lovească mult în spatele liniilor rusești, în timp ce Occidentul se străduiește să satisfacă cererea pentru mai multe arme.

potrivit Statului Major al forțelor armate ucrainene.

DTEK, cel mai mare producător privat de electricitate din Ucraina, a declarat că va reduce cu 60% furnizarea de electricitate pentru consumatorii săi din Kiev.

Operatorul rețelei naționale Ukrenergo a declarat luni că a fost nevoit să reia întreruperile de curent de urgență regulate în întreaga țară, după un eșec în cursa sa pentru a repara infrastructura energetică.