Care sunt țările invitate la reuniunea miniştrilor de externe NATO de la Bucureşti

Reuniunea miniștrilor de Externe din țările NATO o să fie organizată la București pe 29 și 30 noiembrie, potrivit mai multor surse oficiale citate de Agerpres.

Potrivit aceleiași surse, țările invitate sunt Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Finlanda, Suedia şi Bosnia şi Herţegovina, iar reuniunea va fi alcătuită din patru sesiuni în cadrul cărora se vor lua decizii legate de implementarea hotărârilor de la , de , de și parteneri.

Este pentru prima dată când România găzduiește reuniunea miniștrilor de Externe NATO.

Summitul Nato din 2008 a fost organizat tot în România.

Ministrul Bogdan Aurescu a anunțat această reuniune în luna aprilie.

„Ştiri excelente după întâlnirea miniştrilor de Externe din NATO de azi: România va găzdui reuniunea formală a miniştrilor de Externe din NATO, pe 29 şi 30 noiembrie, la Bucureşti. Aştept să îi primesc pe aliaţii noştri în România, pe flancul estic, la prima reuniune a miniştrilor de Externe din NATO găzduită de România”, a fost declarația făcută de şeful diplomaţiei române pe Twitter.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu)