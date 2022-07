Virgil Popescu: „Trompetele rusești au început să falseze. România va avea independență și securitate energetică” / Ministrul Energiei a alăturat mesajului o poză cu George Simion (AUR)

România va avea independență și securitate energetică, indiferent de cât de tare vor falsa trompetele rusești, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, într-un mesaj transmis sâmbătă pe Facebook, mesaj la care a alăturat și poza liderului AUR, deputatul George Simion.

Ce a spus Virgil Popescu despre „trompetele rusești” și strategia energetică a României

„Trompetele rusesti au inceput sa falseze, incercand sa va sparga timpanele, ca poate asa nu se aude disperarea. De aceea as dori ca trompetele rusesti sa raspunda la cateva intrebari legitime: cu ce carbune ar putea functiona o termocentrala pe huila, in conditiile in care intreaga productie de huila a Romaniei asigura functionarea centralei de la Paroseni (de 4 ori mai mica) doar pentru 2 – 3 zile pe saptamana?

Trompetele rusesti ar raspunde: Rusia!!! Rusia!!! Rusia!!!”, a scris liberalul.

Virgil Popescu a amintit că termocentrala de la Mintia nu are autorizație de mediu.

„Sa nu uitam ca termocentrala de la Mintia nu are autorizatie de mediu si suntem in proces la CJUE pentru faptul ca am tinut-o deschisa pana in 2021! De aceea am decis sa investim intr-o noua centrala care va produce energie electrica folosind gaz romanesc. Acest cantec fals intens promovat in spatiul public ne arata oare ca trompetele rusesti sunt deranjate ca am inceput sa scoatem gazele din Marea Neagra si vom avea suficient gaz romanesc, inclusiv pentru producerea de energie electrica, si astfel nu vom importa de la rusi? Da, ne bazam pe resursele romanesti”, a continuat oficialul.

„Sunt oare disperate trompetele rusesti ca Romania construieste cu partenerii strategici americani, canadieni si francezi reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda si cu americanii SMR-uri?”, a întrebat retoric Virgil Popescu.

Ministrul Energiei susține că România va avea independență și securitate energetică.

„Daca e sa raspund: eu spun clar si raspicat ca sunt foarte deranjate! Insa indiferent de zgomotul pe care il fac nu pot pune piedici. Romania va fi independenta energetic. Mergem inainte, investim strategic, iar tara noastra va avea independenta si securitate energetica. Indiferent de cat de tare vor falsa trompetele rusesti!”, a adăugat el.

„Ca sa fie foarte clar: in urmatorii ani Romania va produce energie electrica pe baza de carbune la capacitate maxima, pentru a trece peste aceasta criza. Nu se inchide nimic din ceea ce functioneaza. Dar nu vom inlocui importul de gaze rusesti cu importul de carbune rusesc!”, a mai spus Virgil Popescu.