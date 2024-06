Ce a pățit o femeie care a călătorit 11 ore cu avionul pentru a se întâlni cu un bărbat. Unde l-a cunoscut și cum au decurs lucrurile

O femeie din Marea Britanie a călătorit cu avionul 11 ore pentru a se întâlni cu un bărbat pe care l-a cunoscut într-o .

Este vorba despre Kayleigh Castle, o femeie care a zburat 8.000 de kilometri, pentru a se întâlni cu un bărbat. Lucrurile nu au decurs exact așa cum s-a așteptat, deși trebuia să petreacă 10 zile alături de acel bărbat.

Și-a dorit foarte mult să se întâlnească cu un bărbat pe care l-a cunoscut într-o vacanță în Mexic, așa că a decis să zboare de la Londra la San Francisco.

Totul a decurs bine la început, au vizitat , au degustat vinuri și s-au plimbat ca doi romantici. Asta până în cea de-a șaptea zi petrecută împreună, când femeia și-a dat seama că ceva nu este în regulă, scrie .

„Întotdeauna spun că un bărbat investește în ceea ce prețuiește. Dacă are de gând să investească bani în mine, mă prețuiește. Mi-a rezervat zborurile, a întrebat ce vreau să fac. Noi am fost la degustare de vinuri, am plecat într-o călătorie frumoasă pe coastă”, a spus Kayleigh.

„Încă ținem legătura și ne-am distrat foarte mult, dar am decis să fim prieteni”, a adăugat tânăra.

Femeia a decis că nu vrea să fie împreună cu acel bărbat, pentru că el petrecea mai mult pe telefon, în loc să stea amândoi.

„Îmi place să merg pe jos, dar el a vrut să stea în mașină pe telefon”, a mai spus ea.

„S-a apropiat de mine în bar, s-a așezat lângă mine și apoi m-a rugat să ies la întâlnire. Am ieșit de câteva ori în Mexic și apoi s-a întors acasă, în California. Am continuat să ne trimitem mesaje și plănuiam să ne revedem”, a conchis femeia, despre cum s-au cunoscut.