Ilinca Vandici, dezamăgita de vacanța de Crăciun în Mexic: „Copilul mai avea putin și spărgea un geam ceva”

Ilinca Vandici a ales să petreacă sfârșitul anului 2022 alături de familia sa într-un loc de vis. În schimb, vedeta nu a luat deloc în calcul faptul că vacanța sa de vis se va transforma într-una de coșmar.

După un zbor de 15 ore, prezentatoarea de la Kanal D, Andrei Neacșu, și fiul lor, Zian au fost dezamăgiţi în momentul în care au ajuns în Mexic.

Ilinca Vandici, dezamăgita de vacanța de Crăciun în Mexic

Atunci când Ilinca Vandici a decis să își petreacă sărbătorile de iarnă alături de soțul și fiul său într-o vacanță exotică, aceasta nu s-a gândit nici o clipă la faptul că vremea rea le în totalitate.

După un zbor obositor, cei trei abia aşteptau să se relaxeze la soare, însă, când au ajuns nu razele soarelui i-a întâmpinat ci o ploaie torenţială.

Chiar dacă, în mod normal, în Mexic, sezonul ploilor este între lunile mai și septembrie, cei trei au avut ghinionul să aibă parte şi în această perioadă de o vreme urâtă.

„Primele poze după 3 zile de stat în cameră… Încă plouă… Realitatea e că am stat în costum de baie doar 5 minute, după care am pus repede prosoapele pe noi cât să ne bucurăm puțin, măcar de peisaj (care e superb) și de aerosoli, că de vreme bună nu avem șanse… încă! Nu am știut că în Mexic, în această perioadă, sunt mai multe șanse de ploaie decât de vreme bună! Peste tot pe unde am căutat și întrebat recenziile erau foarte bune…

Noi ca noi, că suntem adulți, trecem peste dezamăgiri mai ușor, dar copilul… Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dea soare ca să poată sta la plajă… Și adevărul e că e tare dificil să-i consumi energia când nu ai ce face efectiv…

Deci, până acum, din păcate, nu am vești bune, dar sper totuși ca după atâta drum și atâta nevoie de această vacanță, într-un final va ieși soarele!”, a scris Ilinca Vandici pe Instagram, scrie .

„Copilul mai avea putin și spărgea un geam ceva”

Vedeta de la Kanal D, le-a povestit celor care o urmăresc faptul că, înainte să plece s-a interesat foarte bine de ceea ce va face în Mexic, însă nimeni nu a avertizat-o că s-ar putea confrunta cu o astfel de situaţie.

De asemenea, prezentatoarea TV a mărturisit că cel mai rău îi pare pentru că fiul său a fost dezamăgit de vacanţă şi nu s-a putut bucura deloc de peisajele frumoase de pe insula în care sunt cazaţi.

„Am ajuns în Mexic, dar, dacă îmi spunea cineva că după un zbor de 15 ore o să ajung în Mexic, unde speram la soare, la vreme bună, la plajă… Plouă de două zile în Mexic, ceva ce n-a văzut Parisul. . Ieri a fost foarte frig, azi e mai bine. Peisajul e superb, hotelul e superb, doar că nu te poți bucura. Am stat ieri efectiv toată ziua în cameră. Am dormit și am mâncat. Nu vă mai zic.

Copilul mai avea putin și spărgea un geam ceva. Fiind și ziua de Crăciun, evident că totul era închis. Nu aveam unde să ieșim să vizităm. Azi o să ieșim din hotel și o să încercăm să ne dăm cu ATV-urile și așteptăm ziua de mâine când se anunță soare. N-am crezut că o să avem așa sărbători urâte. Nu am văzut raze de soare de când am venit. Aia e”, a mai povestit Ilinca Vandici.