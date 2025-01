Ce prețuri sunt în Caraibe. Cât a plătit un român pentru o porție de pui și cartofi prăjiți

Destinațiile cele mai frecventate de turiști pe perioada iernii sunt cele calde, cu plaje exotice, temperaturi ridicate, perfecte pentru baie și relaxare. Grand Turk este una dintre ele, o insulă , renumită pentru plajele cu nisip fin și ape turcoaz.

Ce prețuri sunt în Grand Turk

Peisajele oferite de aceast sunt spectaculoase, iar turiștii sunt uimiți de acestea, dar și de prețurile pe măsură. Pe această insula navele de croazieră opresc lângă plajă, iar experiența unei zile la plajă în Grand Turk crește considerabil, conform

Românul ajuns pe insulă a împărtășit cu fanii săi unele prețuri pe care le-a văzut. Astfel, o bere poate ajunge la prețul de 9 dolari, un cocktail poate fi între 11 și 12 dolari, iar o porție de pui și cartofi prăjiți poate depăși prețul de 25 de dolari. Diferența este destul de mare față de cele din România, unde o bere costă în medie 10-15 lei.

„Sunt în Grand Turk, în Caraibe. E cea mai frumoasă plajă pe care am vizitat-o până acum aici. Am venit cu un vas de croazieră care a acostat fix lângă plajă. Nu a trebuit să luăm taxi, nu a fost necesar să cheltuim niciun leu. Am coborât de pe vas și am ajuns pe plajă. Apa este ca-n Maldive. Se plătește cu dolari”, a spus Marian.

Insula se bazează pe importuri și turism

Și alte servicii precum închirierea unui șezlong sau alte activități de agrement sunt destul de scumpe.

Majoritatea turiștilor care ajung pe această insulă sunt surprinși de prețurile ridicate, doar că ele sunt justificate, având în vedere faptul că principala sursă de venit a acesteia este bazată pe turism și insula depinde foarte mult de importuri.