Insula nedescoperită din Grecia, pe care mulți români o ratează. Are plaje ca în Caraibe și prețuri foarte accesibile

Insula Naxos din este o comoară nedescoperită atunci când vine vorba despre vacanța ideală. Această insulă este una dintre cele mai potrivite locuri pentru relaxare într-o stațiune balneară.

Cum se poate ajunge la insula Naxos

Drumul din Atena către Naxos este foarte accesibil ca preț, de 100 de euro. Durata zborului este de doar 40 de minute, potrivit publicației rtwin30days.com, însă există și varianta de transport cu feribotul, care se poate lua din două porturi din Antena, respectiv Pireu și Rafina, potrivit

Pireu este cel mai mare port din Atena și pune la dispoziție numeroase conexiuni cu feribotul către insule. Se află la aproximativ 7 mile de centrul Capitalei și la doar 31 de mile de aeroport. De asemenea, Rafina este al doilea port ca mărime din Atena și se află la doar 10 mile de aeroport.

De ce insula Naxos este o opțiune excelentă de vacanță

are o mulțime de plaje uimitoare cu nisip fin. Plaja Plaka, de exemplu, se întinde pe o suprafață de 4 km și este amenajată cu șezlonguri și taverne, unde turiștii pot servi o masă copioasă. Este cea mai populară plajă a insulei, iar cele mai recomandate hoteluri din apropiere sunt Seaside Naxos Holiday Villas și Amodari Studios on the Beach, pentru cei care au bugetul limitat.

Agios Prokopios este o plajă cu nisip alb și apă cristalină, care dispune de o promenadă lungă ce duce până la portul Naxos. Aici, turiștii se pot caza la Virtu Suites, situat pe malul mării, unde peisajele sunt cu adevărat spectaculoase. Pentru o opțiune mai accesibilă, Liana Beach Hotel & Spa este recomandat.

O altă destinație deosebită este plaja Makri Vigla, ideală pentru sporturi nautice, dar și pentru relaxare și liniște. Cele mai bune opțiuni de cazare aici sunt Oasis Studios și Crystal Studios, conform rtwin30days.com.

Plaja Aliko este compusă din patru plaje distincte, situate pe coasta de sud-vest a orașului Naxos, și este mărginită de o pădure. În apropiere se află un hotel abandonat, care, deși neterminat, merită vizitat. Deși nu există hoteluri pe plaja Aliko, în apropiere se pot găsi Faros Villa și Romanzza Studios pentru cazare.