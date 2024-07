Cel mai mare aeroport din Germania a fost blocat de militanții ecologiști. Traficul aerian, suspendat

Aeroportul din Frankfurt a fost blocat joi de militanții ecologiști. a fost suspendat, după ce aceștia au organizat un protest în apropiere de pistă, ceea ce a declanșat intervenția poliției.

„Facem totul pentru a-i evacua pe activiştii de pe pistă”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul poliţiei.

Aeroportul din Frankfurt a anunțat că „toate decolările și aterizările sunt suspendate”.

„Pasagerii sunt rugaţi să nu se deplaseze la aeroport pentru moment”, a mai anunţat aeroportul Frankfurt într-un mesaj postat pe reţeaua X, potrivit Agerpres.

Pasagerii au fost sfătuiți să verifice care este starea zborului lor şi să ia în calcul o perioadă de timp suplimentară în planurile lor.

Militanții ecologiști ai organizației Last Generation au transmis că șase protestatari au tăiat gardul care înconjoară aeroportul şi au ajuns în diferite puncte din apropierea pistelor cu postere pe care era afişat mesajul „Petrolul ucide”.

Organizația ecologistă vrea ca Guvernul german să adere la un acord global cu privire la renunțarea la petrol, gaze și cărbune până în 2030. De asemenea, Last Generation a menţionat mai multe ţări din Europa şi America de Nord unde sunt avute în vedere mai multe proteste similare.

Operations at Airport have been temporarily suspended after activists from the climate group Last Generation managed to gain access to the airport grounds. The activists entered the airport’s tarmac through the fence in the early hours of Thursday.

